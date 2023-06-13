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    • Акинфеев: «Второе место и Кубок – потолок ЦСКА на данную секунду»

    Акинфеев: «Второе место и Кубок – потолок ЦСКА на данную секунду»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итоги сезона-2022/23 для московской команды.

    • ЦСКА занял второе место в РПЛ.
    • Клуб впервые за 10 лет выиграл Кубок России.

    – В целом, итоги сезона – «серебро» и кубок – это был предел мечтаний?

    – Не скажу, что это предел мечтаний. Но если брать то, как складываются последние годы, то для команды это очень хорошо, тем более что и трофей завоевали. Всегда после побед хочется большего, но при этом понимаешь, что у тебя есть вот это, и это тоже надо ценить.

    Поэтому для меня очень важно, что команда выиграла серебро и кубок, люди почувствовали, что такое трофей. Ребят закрепощало, что эти 4-5 лет ничего не получалось. Четвeртое, пятое, шестое место, какие-то качели туда-сюда, по одному и тому же сценарию, а здесь всe-таки прорвало.

    Плюс Валентиныч (Федотов) стал неким подспорьем, в первый же год мотивировал команду, и она отплатила тем, что заиграла по-другому. Всe познаeтся в сравнении. Второе место и кубок на данную секунду, наверное, наш потолок.

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    Источник: сайт РФС

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