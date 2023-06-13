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    • Мостовой: «Учусь на тренера в VIP-группе. Ненормально, если бы учился с людьми, которые не играли»

    Мостовой: «Учусь на тренера в VIP-группе. Ненормально, если бы учился с людьми, которые не играли»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как проходит его обучение на тренера.

    – Как идет учеба на тренера?

    – Еще не началась. Я в VIP-группе, потому что, сами понимаете, 25 лет играл в футбол. Можно сказать, в преклонном возрасте подал документы. Это ненормально, если бы я учился в группе, где люди вообще не играли.

    – У вас сразу Pro?

    – В детали не вникал, отношусь к этому спокойно. Существует множество примеров: в Европе у ребят, с которыми играл, есть лицензии, но они не тренируют. Да и в нашей стране так же – команд не так много.

    Кому-то не повезло, у кого-то нет контактов, кто-то с кем-то не ладит – в России это особенно на первые роли выходит. Если ты с кем-то дружишь, то тебе помогают, а если нет…

    – Вы ни с кем не дружите?

    – Я ни с кем не ссорился – так скажу. Дело в том, что я многих людей по своей карьере знаю очень хорошо и вижу, кто умеет, а кто нет.

    • Мостовой подал документы для обучения на тренерскую лицензию 12 мая.
    • Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
    • Единственный тренерский опыт экс-спартаковца – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

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    Источник: «Р-Спорт»

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