Мостовой: «Учусь на тренера в VIP-группе. Ненормально, если бы учился с людьми, которые не играли»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как проходит его обучение на тренера.

– Как идет учеба на тренера?

– Еще не началась. Я в VIP-группе, потому что, сами понимаете, 25 лет играл в футбол. Можно сказать, в преклонном возрасте подал документы. Это ненормально, если бы я учился в группе, где люди вообще не играли.

– У вас сразу Pro?

– В детали не вникал, отношусь к этому спокойно. Существует множество примеров: в Европе у ребят, с которыми играл, есть лицензии, но они не тренируют. Да и в нашей стране так же – команд не так много.

Кому-то не повезло, у кого-то нет контактов, кто-то с кем-то не ладит – в России это особенно на первые роли выходит. Если ты с кем-то дружишь, то тебе помогают, а если нет…

– Вы ни с кем не дружите?

– Я ни с кем не ссорился – так скажу. Дело в том, что я многих людей по своей карьере знаю очень хорошо и вижу, кто умеет, а кто нет.