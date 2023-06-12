Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Аллегри получил гигантское предложение из Саудовской Аравии

    Аллегри получил гигантское предложение из Саудовской Аравии

    Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересовал «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

    По информации Goal, итальянцу предложили контракт на три года с зарплатой 20 миллионов евро за сезон. Также для Аллегри предусмотрен подписной бонус в размере 10 миллионов евро. Тренер думает над предложением.

    Суммарно за три года контракта в «Аль-Хиляле» Аллегри может получить 70 миллионов евро. В «Ювентусе» он получает 7 миллионов евро в год и бонусы.

    • Контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года.
    • «Ювентус» занял 7-е место в минувшем сезоне Серии А.
    • С клуба сняли 10 очков за финансовые махинации.

    Новости по теме
    «Ювентус» определился с будущим Аллегри: клуб занял седьмое место в Серии А 1
    Аллегри резко раскритиковал решение о снятии с «Ювентуса» десяти очков 2
    Аллегри прокомментировал новую травму Погба 1
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 