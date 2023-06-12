Аллегри получил гигантское предложение из Саудовской Аравии

Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересовал «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

По информации Goal, итальянцу предложили контракт на три года с зарплатой 20 миллионов евро за сезон. Также для Аллегри предусмотрен подписной бонус в размере 10 миллионов евро. Тренер думает над предложением.

Суммарно за три года контракта в «Аль-Хиляле» Аллегри может получить 70 миллионов евро. В «Ювентусе» он получает 7 миллионов евро в год и бонусы.