Аллегри получил гигантское предложение из Саудовской Аравии

Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересовал «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.
По информации Goal, итальянцу предложили контракт на три года с зарплатой 20 миллионов евро за сезон. Также для Аллегри предусмотрен подписной бонус в размере 10 миллионов евро. Тренер думает над предложением.
Суммарно за три года контракта в «Аль-Хиляле» Аллегри может получить 70 миллионов евро. В «Ювентусе» он получает 7 миллионов евро в год и бонусы.
- Контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года.
- «Ювентус» занял 7-е место в минувшем сезоне Серии А.
- С клуба сняли 10 очков за финансовые махинации.
Источник: Goal