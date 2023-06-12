Сперцян ответил, возможен ли его переход в «Зенит» или «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян исключил свой трансфер в другой клуб РПЛ.
– У тебя были предложения от российских клубов?
– Не рассматривал и не буду рассматривать предложения от российских клубов.
– А если придут к тебе «Зенит» и «Спартак»?
– Скажу им «нет», конечно. Мой переход невозможен.
– Почему?
– Это мое отношение к «Краснодару», благодарность за то, что люди делают для меня. Я пытаюсь максимально помочь своей команде.
Поэтому вопрос о переходах в России вообще закрыт, это невозможно.
- 23-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
- Хавбека хотят купить «Аякс» и «Марсель».
Источник: «РБ Спорт»