Сперцян ответил, возможен ли его переход в «Зенит» или «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян исключил свой трансфер в другой клуб РПЛ.

– У тебя были предложения от российских клубов?

– Не рассматривал и не буду рассматривать предложения от российских клубов.

– А если придут к тебе «Зенит» и «Спартак»?

– Скажу им «нет», конечно. Мой переход невозможен.

– Почему?

– Это мое отношение к «Краснодару», благодарность за то, что люди делают для меня. Я пытаюсь максимально помочь своей команде.

Поэтому вопрос о переходах в России вообще закрыт, это невозможно.