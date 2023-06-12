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    • Сперцян ответил, возможен ли его переход в «Зенит» или «Спартак»

    Сперцян ответил, возможен ли его переход в «Зенит» или «Спартак»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян исключил свой трансфер в другой клуб РПЛ.

    – У тебя были предложения от российских клубов?

    – Не рассматривал и не буду рассматривать предложения от российских клубов.

    – А если придут к тебе «Зенит» и «Спартак»?

    – Скажу им «нет», конечно. Мой переход невозможен.

    – Почему?

    – Это мое отношение к «Краснодару», благодарность за то, что люди делают для меня. Я пытаюсь максимально помочь своей команде.

    Поэтому вопрос о переходах в России вообще закрыт, это невозможно.

    • 23-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
    • Хавбека хотят купить «Аякс» и «Марсель».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2055

      ScarlettOgusania 1 час назад

      кто Сперцяна приглашал в Спартак, вчера на поле его не было видно, во всех значимых матчах только с микроскопом его можно отыскать на поле)

      0
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      Рейтинг: +5329

      Питерский князь 1 час назад

      А нахрена он нам нужен?
      В раздевалке полы мить?
      :)))

      1
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      Рейтинг: +164

      witalik 1 час назад

      Зенит эту шваль копеечную подберёт...Не игрок...так, мяч пинает...

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      Рейтинг: +17696

      Garrincha58 1 час назад

      кому ты нужен переоценили тебя вчера вообще не виден был

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