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    • Талалаев: «Я не хотел работать ни в «Химках», ни в «Торпедо», меня затащили»

    Талалаев: «Я не хотел работать ни в «Химках», ни в «Торпедо», меня затащили»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что его пришлось уговаривать принять команду в апреле.

    «После «Торпедо» я сказал, что до конца года не работаю, мне неинтересно. Но мне звонят из «Химок». То же самое было после ухода из «Ахмата». Тоже не хотел работать. Просто не хотел. Меня буквально затаскивали. Я трижды говорили «нет», но меня продолжали уговаривать.

    Как убедили? «Торпедо» – тем, что родной клуб. Я говорил, что будет сложно что-то изменить, но решили попробовать», – сказал тренер.

    • В сентябре Талалаев покинул «Ахмат».
    • В октябре он принял «Торпедо».
    • Там он проработал до марта и в апреле принял «Химки», с которыми вылетел из РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Фабрика Футбола»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12719

      Вомбат 1 час назад

      Мы, правда, третьего насильно затащили.
      Но мы его ничем не оскорбили.
      А что очки ему немножечко разбили,
      Так то портвейном усугубили. (с)

      0
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      Рейтинг: +7836

      mihail200606 1 час назад

      Не виновата я ...

      0
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      Рейтинг: +1486

      Таврида 2 часа назад

      "Не виноватая я, они сами меня затащили!!!..."

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