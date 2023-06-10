Талалаев: «Я не хотел работать ни в «Химках», ни в «Торпедо», меня затащили»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что его пришлось уговаривать принять команду в апреле.

«После «Торпедо» я сказал, что до конца года не работаю, мне неинтересно. Но мне звонят из «Химок». То же самое было после ухода из «Ахмата». Тоже не хотел работать. Просто не хотел. Меня буквально затаскивали. Я трижды говорили «нет», но меня продолжали уговаривать.

Как убедили? «Торпедо» – тем, что родной клуб. Я говорил, что будет сложно что-то изменить, но решили попробовать», – сказал тренер.