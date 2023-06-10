Арустамян раскрыл подробности конфликта Спаллетти с владельцем «Наполи»

Журналист Нобель Арустамян поделился инсайдом об уходе Лучано Спаллетти с поста главного тренера «Наполи».

«Сезон в Серии А получился насыщенным и неоднозначным. Важнейшее его явление – долгожданное чемпионство «Наполи». До весны команда играла выдающимся образом, влюбила в себя всех и катком прошлась по каждому сопернику. Никакой интриги в Италии к марту не осталось.

При этом последние два-три месяца «Наполи» откровенно мучился на поле. И ладно вылет из Лиги чемпионов – не добудь команда такого гандикапа, могла бы и упустить скудетто.

Откуда такой спад? Мне еще в марте-апреле говорили: что-то неладно между Лучано Спаллетти и Аурелио Де Лаурентисом. Это неладное началось с непонятных разговоров посреди сезона. Так, Спаллетти вдруг заговорил о продлении контрактов с игроками, тем же Хвичей – хотя «Наполи» еще ничего не продлевал.

В свою очередь Де Лаурентис стал лезть в жизнь команды. Показательна история, в которую я поначалу не слишком верил. В самолете до Милана, где «Наполи» предстояло играть в ЛЧ, 20 последних рядов заняли болельщики – как полноценные члены делегации. Они заплатили за тур до Милана и проживание в отеле с «Наполи», а вдобавок к тому захотели внимания всех игроков команды.

Спаллетти был от этого в шоке. Тогда отношения между ними совсем разладились.

Точкой стали дни после чемпионства. Лучано все-таки ждал звонка от Де Лаурентиса, встречи и, в конце концов, продления контракта – оно должно было случиться у Спаллетти автоматически. Вместо этого Аурелио отправил тренеру письмо по электронной почте с простым уведомлением: контракт продлен.

Другого бы это не задело, но Лучано – тоже человек с непростым характером. Спала такой ход взбесил, и он подал в отставку.

Ну а Де Лаурентис себе не изменяет, по-прежнему выступает в своем стиле. Благодаря ему за «Наполи» никогда не было скучно следить – и ситуация не изменится. Сто процентов нового тренера ждет своя эпопея с Аурелио», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.