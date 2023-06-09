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    Агент Лунева назвал требования для нового клуба вратаря

    Антон Смирнов, агент вратаря Андрея Лунева, высказался о будущем своего клиента.

    «Мы активно работаем в отношении будущего Андрея. В данный момент Лунев находится в Москве.

    У нас заключен договор с английской агентской компанией Base, которая до конца летнего регистрационного периода будет работать по возможному трудоустройству Андрея на рынке Великобритании. Мы прорабатываем и остальные варианты.

    Нас волнует заинтересованность клубов в Луневе, как в голкипере номер один – это ключевой момент, и предложенные условия, которые будут минимально комфортными для самого футболиста и его семьи. Сейчас занимаемся всеми вопросами.

    Последнюю неделю перед отлетом из Германии Лунев тренировался с командой. Со здоровьем все нормально. Контракт с «Байером» еще действует до 20-го июня», – сказал Смирнов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1907

      Artemka444 10 минут назад

      Уберите этого агента,все проблема в нём!!!

      0
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      Рейтинг: +585

      eugen-han 15 минут назад

      Так он не играл в предыдущем клубе, какой нафиг номер один? Бред.
      Его ждет в лучшем участь Слуцкого, которому дали шанс поработать. Лунев пусть сразу просится, в лучшую лигу мира, а это пер.див как не крути.

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      Рейтинг: +14562

      Skull_Boy 18 минут назад

      Запросы гигантские, а реальность уровень ПФЛ

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      Рейтинг: +1308

      mama1991 31 минуту назад

      Разрешить быть постоянно в лазарете?

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