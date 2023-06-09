Агент Лунева назвал требования для нового клуба вратаря

Антон Смирнов, агент вратаря Андрея Лунева, высказался о будущем своего клиента.

«Мы активно работаем в отношении будущего Андрея. В данный момент Лунев находится в Москве.

У нас заключен договор с английской агентской компанией Base, которая до конца летнего регистрационного периода будет работать по возможному трудоустройству Андрея на рынке Великобритании. Мы прорабатываем и остальные варианты.

Нас волнует заинтересованность клубов в Луневе, как в голкипере номер один – это ключевой момент, и предложенные условия, которые будут минимально комфортными для самого футболиста и его семьи. Сейчас занимаемся всеми вопросами.

Последнюю неделю перед отлетом из Германии Лунев тренировался с командой. Со здоровьем все нормально. Контракт с «Байером» еще действует до 20-го июня», – сказал Смирнов.