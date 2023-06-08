«Реал» может отказаться от трансфера Кейна из-за Мбаппе

В «Реале» возникли разногласия насчет покупки форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Главный тренер Карло Анчелотти настаивает на трансфере англичанина, поскольку считает необходимым усилить позицию нападающего топ-игроком.

Однако президент клуба Флорентино Перес сомневается, что нужно тратиться на Кейна, несмотря на уход Карима Бензема.

По его мнению, деньги сейчас нужно сэкономить, чтобы через год подписать Килиана Мбаппе, у которого истечет контракт с «ПСЖ».

Перес считает, что за Кейна придется заплатить не менее 100 миллионов евро и предложить ему зарплату в размере 20 миллионов за сезон, и это может помешать переходу француза.