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    «Реал» может отказаться от трансфера Кейна из-за Мбаппе

    В «Реале» возникли разногласия насчет покупки форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    Главный тренер Карло Анчелотти настаивает на трансфере англичанина, поскольку считает необходимым усилить позицию нападающего топ-игроком.

    Однако президент клуба Флорентино Перес сомневается, что нужно тратиться на Кейна, несмотря на уход Карима Бензема.

    По его мнению, деньги сейчас нужно сэкономить, чтобы через год подписать Килиана Мбаппе, у которого истечет контракт с «ПСЖ».

    Перес считает, что за Кейна придется заплатить не менее 100 миллионов евро и предложить ему зарплату в размере 20 миллионов за сезон, и это может помешать переходу француза.

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    Источник: Relevo

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    08.06.2023 23:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2792

      BlackMurder 4 часа назад

      Кейн староват

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      Рейтинг: +12553

      DeStar > BlackMurder 3 часа назад

      в этом и трудность
      реалу нужен игрок в основу перед попыткой купить кейна
      т.е нужен ТОп игрок чтобы не провалить сезон
      но при этом тот кто встанет недорого и потом еще с радостью на банку сядет)))
      по мне вообще можно было взять фирмино и попробовать сыграть с ним, все ж лучше чем ничего. и он бесплатный и опытный

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      Рейтинг: +12553

      DeStar 4 часа назад

      с пересом согласен как с менеджером, но и с анчелотти тоже
      кто играть то будет? реал без центрального нападающего? такого себе даже эльче и салеритана позволить не может.
      т.е по факту " ******** сезон ради возможного перехода мбаппе"
      или попытаться побороться

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