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    Малафеев назвал лучшего тренера в истории «Зенита»

    Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, какого тренера он считает лучшим в истории петербургского клуба.

    «При всeм уважении ко всем тренерам, которые работали в «Зените», мне кажется, что Спаллетти был именно тем специалистом, который и тактически, и стратегически был сильнее всех.

    С Петржелой и Адвокатом мы играли в 4-3-3, три игрока атаки иногда не были задействованы в обороне.

    Спаллетти понял, что для того, чтобы достигать успеха в еврокубках, такой футбол не подойдeт», – заявил Малафеев.

    • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
    • За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России, по разу – обладателем Кубка и Суперкубка России.
    • В минувшем сезоне итальянец привел «Наполи» к первому скудетто за 33 года.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    08.06.2023 22:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21573

      derrik2000 3 часа назад

      Пусть сначала историю команды выучит, сдаст экзамен по этой теме, а потом уже что-то там говорит, КТО был лучшим тренером Зенита. Именно ТРЕНЕРОМ, а не "приглашённым иностранным специалистом умеющим находить общий язык со "звёздами" футбола."

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      Рейтинг: +2088

      DMитрий 5 часов назад

      Спаллетти понял, что для того, чтобы достигать успеха в еврокубках, такой футбол не подойдeт», – заявил Малафеев. Это ты как раз-то Дику и расскажи, а то оказывается он "лошара". Выйграл 2 еврокубка с 4-3-3.

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      Рейтинг: +1148

      Andrew01 5 часов назад

      Молодец, хоть кто-то не про Симака, которому Газпром все чемпионства оплатил

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