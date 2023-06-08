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Малафеев назвал лучшего тренера в истории «Зенита»

8 июня 2023, 22:14
5

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, какого тренера он считает лучшим в истории петербургского клуба.

«При всeм уважении ко всем тренерам, которые работали в «Зените», мне кажется, что Спаллетти был именно тем специалистом, который и тактически, и стратегически был сильнее всех.

С Петржелой и Адвокатом мы играли в 4-3-3, три игрока атаки иногда не были задействованы в обороне.

Спаллетти понял, что для того, чтобы достигать успеха в еврокубках, такой футбол не подойдeт», – заявил Малафеев.

  • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
  • За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России, по разу – обладателем Кубка и Суперкубка России.
  • В минувшем сезоне итальянец привел «Наполи» к первому скудетто за 33 года.

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Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав Спаллетти Лучано
Комментарии (5)
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Andrew01
1686252452
Молодец, хоть кто-то не про Симака, которому Газпром все чемпионства оплатил
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derrik2000
1686259402
Пусть сначала историю команды выучит, сдаст экзамен по этой теме, а потом уже что-то там говорит, КТО был лучшим тренером Зенита. Именно ТРЕНЕРОМ, а не "приглашённым иностранным специалистом умеющим находить общий язык со "звёздами" футбола."
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САДЫЧОК
1686292447
Конечно Лучший Адвокат Дик ! Такого , успеха у Зенита не было , до него , да и не скоро , будет !
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вальтер79
1686294543
ну тут не соглашусь с ним дик адвокат однозначно лучший судить надо по еврокубкам а их он принес на блюдечке два
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Garrincha58
1686302003
согласен тот Зенит был сильнее нынешнего и если бы не Денисов и Широков которые своим поведением развалили команду
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