Малафеев назвал лучшего тренера в истории «Зенита»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, какого тренера он считает лучшим в истории петербургского клуба.

«При всeм уважении ко всем тренерам, которые работали в «Зените», мне кажется, что Спаллетти был именно тем специалистом, который и тактически, и стратегически был сильнее всех.

С Петржелой и Адвокатом мы играли в 4-3-3, три игрока атаки иногда не были задействованы в обороне.

Спаллетти понял, что для того, чтобы достигать успеха в еврокубках, такой футбол не подойдeт», – заявил Малафеев.