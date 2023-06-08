Малафеев назвал лучшего тренера в истории «Зенита»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, какого тренера он считает лучшим в истории петербургского клуба.
«При всeм уважении ко всем тренерам, которые работали в «Зените», мне кажется, что Спаллетти был именно тем специалистом, который и тактически, и стратегически был сильнее всех.
С Петржелой и Адвокатом мы играли в 4-3-3, три игрока атаки иногда не были задействованы в обороне.
Спаллетти понял, что для того, чтобы достигать успеха в еврокубках, такой футбол не подойдeт», – заявил Малафеев.
- Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
- За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России, по разу – обладателем Кубка и Суперкубка России.
- В минувшем сезоне итальянец привел «Наполи» к первому скудетто за 33 года.
Источник: ютуб-канал «Зенита»