Оздоевым интересуется несколько турецких клубов: в «Карагюмрюке» его хотят сделать капитаном

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал об интересе к футболисту от турецких клубов.

«Я встречался с руководителями клуба за день до последней игры. Они всецело настроены на продолжение сотрудничества, утверждают, что на следующий год поставлены задачи бороться за еврокубки.

Магомед является одним из лидеров команды. В руководстве даже стоял вопрос о том, чтобы сделать Магомеда капитаном команды. Клуб заранее оглашает свои перспективы, желание побороться, сохранить костяк, получить хорошего тренера.

При этом они сами огласили, что на них выходили представители нескольких клубов из Турции, заинтересованных в переходе Магомеда, но они хотят, чтобы он остался. Какие клубы? Они не сказали, а я не стал их допрашивать.

Есть ли желание остаться у Магомеда? Он целый месяц будет в отпуске. За месяц многое прояснится: кого они возьмут, какой будет тренер, какие цели он поставит. Оздоев тоже за этим следит. У него год контракта, мы всe будем делать цивилизованно.

Я ему, естественно, рассказывал, что на него есть спрос, однако я не увидел у него какого-то позыва уйти. Значит, он сам лично тоже позитивно оценивает пребывание в команде.

Если бы что-то было не так, Магомед бы интересовался, спрашивал. Обычно футболисты требуют, мол, сделайте что-то, я хочу уйти, а у него такого нет. Он ушeл в отпуск в хорошем настроении», – сказал Гаргаев.