Карпин назвал двух российских тренеров, которые лучше него

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на признание Владимира Федотова лучшим тренером минувшего сезона РПЛ.

– Вам не стало обидно, что награда лучшего тренера сезона досталась не вам?

– А почему здесь должно быть обидно? Чтобы стать лучшим тренером, наверное, надо что-то показывать. Все эти отмазки, назовем это так, по поводу состава, перелетов, это для тех, кто глубоко разбирается. Кто не разбирается – кто на первом и втором месте, те и лучшие.

Возможно, лучший тренер вообще Ташуев, например. За эти номинации голосуют люди, а на вкус и цвет товарищей нет. Так что абсолютно нормально и правильно. Я действительно считаю, что Семак и Федотов более достойны, чем я.

«Ростов» Карпина занял 4-е место в сезоне РПЛ.

Главный матч года совсем близко: успейте получить специальный бонус в в 17000₽!