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    Карпин назвал двух российских тренеров, которые лучше него

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на признание Владимира Федотова лучшим тренером минувшего сезона РПЛ.

    – Вам не стало обидно, что награда лучшего тренера сезона досталась не вам?

    – А почему здесь должно быть обидно? Чтобы стать лучшим тренером, наверное, надо что-то показывать. Все эти отмазки, назовем это так, по поводу состава, перелетов, это для тех, кто глубоко разбирается. Кто не разбирается – кто на первом и втором месте, те и лучшие.

    Возможно, лучший тренер вообще Ташуев, например. За эти номинации голосуют люди, а на вкус и цвет товарищей нет. Так что абсолютно нормально и правильно. Я действительно считаю, что Семак и Федотов более достойны, чем я.

    • «Ростов» Карпина занял 4-е место в сезоне РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5295

      Питерский князь 12 минут назад

      Это потому что ты блондин.
      Один хромосон, на окраску ушел.
      :)))

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