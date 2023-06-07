Аршавин: «Я тоже не Ален Делон, но внешность Сафонова комична – эта бородка, усы»

Молчал бы за умного сошол бы , со своим писклявым голосом
Заместителю генерального директора «Зенита» Андрею Аршавину не нравится внешность вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
«Как выглядит Сафонов... Эта бородка, усы. Для меня это комично. Я тоже не Ален Делон, но в его случае... Сначала он гриву отрастил. Не на то обращает внимание.
Но я бы хотел, чтобы он в «Зените» оказался», – высказался Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, бро!».
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- Он самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).
- Впереди у «Краснодара» суперфинал Кубка России против ЦСКА (11 июня).