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    • Аршавин: «Я тоже не Ален Делон, но внешность Сафонова комична – эта бородка, усы»

    Аршавин: «Я тоже не Ален Делон, но внешность Сафонова комична – эта бородка, усы»

    Заместителю генерального директора «Зенита» Андрею Аршавину не нравится внешность вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

    «Как выглядит Сафонов... Эта бородка, усы. Для меня это комично. Я тоже не Ален Делон, но в его случае... Сначала он гриву отрастил. Не на то обращает внимание.

    Но я бы хотел, чтобы он в «Зените» оказался», – высказался Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, бро!».

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • Он самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).
    • Впереди у «Краснодара» суперфинал Кубка России против ЦСКА (11 июня).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +463

      Romeo 123 45 минут назад

      Молчал бы за умного сошол бы , со своим писклявым голосом

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      Рейтинг: +5653

      neim 5 часов назад

      Я бы тоже хотел, чтобы в Зените. Может тогда, какая-нибудь команда и догонит Зенит в таблице.
      Судя по тому, как Мотя косячит периодически, ему как раз место в Зените ))).

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      Рейтинг: +112

      baden1969 5 часов назад

      Не нужен он в Зените. В последнее время, похоже, он все меньше думает о футболе.

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