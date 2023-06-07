Аршавин: «Я тоже не Ален Делон, но внешность Сафонова комична – эта бородка, усы»

Заместителю генерального директора «Зенита» Андрею Аршавину не нравится внешность вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Как выглядит Сафонов... Эта бородка, усы. Для меня это комично. Я тоже не Ален Делон, но в его случае... Сначала он гриву отрастил. Не на то обращает внимание.

Но я бы хотел, чтобы он в «Зените» оказался», – высказался Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, бро!».

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

Он самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).

Впереди у «Краснодара» суперфинал Кубка России против ЦСКА (11 июня).

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