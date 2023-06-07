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    Рикардо Жезус: «Я был не хуже Вагнера и Жо»

    Бывший форвард ЦСКА, нальчикского «Спартака» Рикардо Жезус недоволен, что ему не дали шанса в московском клубе.

    – И все-таки два гола за два года в ЦСКА в РПЛ и Кубке – слишком мало. Как так?

    – В Нальчике выходил почти во всех матчах. А в ЦСКА такого шанса не получил. Если бы сыграл хотя бы 5 матчей подряд, мог бы себя проявить. Считаю, мне было по силам заиграть в ЦСКА. Всегда выкладывался на тренировках, в товарищеских встречах забивал голы. Почему мне не давали больше времени в сезоне – загадка.

    – Видел, что уступаешь Вагнеру или Жо?

    – Я был ничем не хуже. На тренировках никогда не было заметно, что ребята сильнее и мне здесь не место. Главная проблема – не моя квалификация.

    • Бразилец принадлежал ЦСКА в 2008-2013 годах.
    • С командой он дважды выиграл Кубок России.
    • 38-летний Жезус закончил карьеру 4 года назад.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1294

      каа 10 часов назад

      А ты и не был хуже... Просто Вагнер и Жо были лучше!!!

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      Рейтинг: +3693

      acor94 11 часов назад

      Плохо помню игрока, очередной пассажир, если ты бразилец - это не значит что ты хороший игрок. Жо в Англии так то играл, а ты в Нальчике.

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