Рикардо Жезус: «Я был не хуже Вагнера и Жо»

Бывший форвард ЦСКА, нальчикского «Спартака» Рикардо Жезус недоволен, что ему не дали шанса в московском клубе.
– И все-таки два гола за два года в ЦСКА в РПЛ и Кубке – слишком мало. Как так?
– В Нальчике выходил почти во всех матчах. А в ЦСКА такого шанса не получил. Если бы сыграл хотя бы 5 матчей подряд, мог бы себя проявить. Считаю, мне было по силам заиграть в ЦСКА. Всегда выкладывался на тренировках, в товарищеских встречах забивал голы. Почему мне не давали больше времени в сезоне – загадка.
– Видел, что уступаешь Вагнеру или Жо?
– Я был ничем не хуже. На тренировках никогда не было заметно, что ребята сильнее и мне здесь не место. Главная проблема – не моя квалификация.
- Бразилец принадлежал ЦСКА в 2008-2013 годах.
- С командой он дважды выиграл Кубок России.
- 38-летний Жезус закончил карьеру 4 года назад.
Источник: Sport24