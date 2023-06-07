«Ему по-прежнему нет равных»: Орлов назвал лучшего вратаря РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, кого считает лучшим вратарем чемпионата России.

«За основу возьмем схему 4-3-3. В воротах Игорь Акинфеев. Ему по-прежнему нет равных. Надежен, хладнокровен, выручал ЦСКА.

Знаете, последние годы все чаще стали говорить, что наши вратари должны больше играть ногами, в отдельных командах делают упор на этом компоненте. Но что мы видим? Сколько ошибок допускают вратари, причем результативных?

Сразу же на ум приходит Сергей Песьяков из «Ростова». Михаил Кержаков, надо признать, не очень хорошо играет ногами. А Иван Ломаев вообще слишком далеко выходит из ворот, авантюрен. До добра это все пока не доводит.

Акинфеев играет в старой манере, не «пожарит». Если отдает передачу ногой, то делает это точно. Он по-прежнему уверен в себе и поддерживает себя в отличной физической форме, все еще прыгуч, нет проблем с реакцией. Хотя порой ему и не требуется совершать сложные прыжки.

Почему? Игорь великолепно выбирает позицию, читает эпизод и оказывается в той точке, куда прилетает мяч. Это опыт, помноженный на трудолюбие и природный талант», – сказал Орлов.