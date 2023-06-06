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    • Канчельскис считает, что только два клуба способны конкурировать с «Зенитом»

    Канчельскис считает, что только два клуба способны конкурировать с «Зенитом»

    Андрей Канчельскис назвал две команды РПЛ, которые могут составить конкуренцию «Зениту».

    «Давайте называть вещи своими именами. Пока у «Зенита» просто сильнее состав, это правда. Чтобы быть выше «Зенита», надо иметь более классный и сильный состав.

    Кроме ЦСКА составить конкуренцию «Зениту» может только «Спартак», но сегодня сложно заманить высококлассных футболистов в Россию», – сказал Канчельскис.

    • «Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз подряд.
    • ЦСКА отстал от 1-го места на 12 очков, «Спартак» – на 16.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    06.06.2023 13:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18571

      NewLife 12 часов назад

      А с Газпромом?

      2
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      Рейтинг: +1466

      Таврида 12 часов назад

      А Локомотив с Галактионовым?

      1
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      Рейтинг: +420

      За Московский ЦСКА > Таврида 9 часов назад

      Зема привет! Нашему ЦСКА нужно приличное усиление состава, 3-4 игрока уровня как минимум основы зенита. Ну,а локо, мне кажется больше за 2-4 место. Хотя кто его знает ,как они укрепятся в межсезонье. Но еще раз,нам без укрепления,тоже не светит борьба за чемпионство. А есть еще одна новость. Рубин Ялтинский во второй лиге! Дело за твоей Таврией! Не отставайте!

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