Канчельскис считает, что только два клуба способны конкурировать с «Зенитом»

Андрей Канчельскис назвал две команды РПЛ, которые могут составить конкуренцию «Зениту».

«Давайте называть вещи своими именами. Пока у «Зенита» просто сильнее состав, это правда. Чтобы быть выше «Зенита», надо иметь более классный и сильный состав.

Кроме ЦСКА составить конкуренцию «Зениту» может только «Спартак», но сегодня сложно заманить высококлассных футболистов в Россию», – сказал Канчельскис.

«Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз подряд.

ЦСКА отстал от 1-го места на 12 очков, «Спартак» – на 16.

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