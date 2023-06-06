Канчельскис считает, что только два клуба способны конкурировать с «Зенитом»

Андрей Канчельскис назвал две команды РПЛ, которые могут составить конкуренцию «Зениту».
«Давайте называть вещи своими именами. Пока у «Зенита» просто сильнее состав, это правда. Чтобы быть выше «Зенита», надо иметь более классный и сильный состав.
Кроме ЦСКА составить конкуренцию «Зениту» может только «Спартак», но сегодня сложно заманить высококлассных футболистов в Россию», – сказал Канчельскис.
- «Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз подряд.
- ЦСКА отстал от 1-го места на 12 очков, «Спартак» – на 16.
Специальный бонус в 17000₽ для новых клиентов перед финалом ЛЧ!
Источник: «Евро-футбол»