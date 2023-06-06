Литвинов объяснил, почему «Спартак» провалил весеннюю часть сезона РПЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил результаты команды в сезоне-2022/23.

– Чего все-таки не хватило «Спартаку», чтобы не провалить весну?

– Думаю, выиграть те матчи, в которых мы должны были побеждать, а не играть вничью или проигрывать. Где-то нужно было реализовать свои моменты. В каких-то эпизодах нам не везло, были и штанги, и перекладины. Где-то сами себе привезли проблемы.

Но мы уже смотрим вперед. Сейчас отпуск, потом сборы, скоро начнется сезон. Нужно подготовиться и в полной мере входить в летнюю часть сезона.

– Можно ли сказать, что «Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА?

– Да. Мы не забирали очки там, где нам надо. Тем самым дали возможность ЦСКА нас обойти.