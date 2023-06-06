Литвинов объяснил, почему «Спартак» провалил весеннюю часть сезона РПЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил результаты команды в сезоне-2022/23.
– Чего все-таки не хватило «Спартаку», чтобы не провалить весну?
– Думаю, выиграть те матчи, в которых мы должны были побеждать, а не играть вничью или проигрывать. Где-то нужно было реализовать свои моменты. В каких-то эпизодах нам не везло, были и штанги, и перекладины. Где-то сами себе привезли проблемы.
Но мы уже смотрим вперед. Сейчас отпуск, потом сборы, скоро начнется сезон. Нужно подготовиться и в полной мере входить в летнюю часть сезона.
– Можно ли сказать, что «Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА?
– Да. Мы не забирали очки там, где нам надо. Тем самым дали возможность ЦСКА нас обойти.
- «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив ЦСКА и «Зениту».
- Команда набрала 54 очка в 30 турах чемпионата.
- В Кубке москвичи вылетели от «Акрона» на стадии 1/2 финала Пути регионов.
Источник: «Спорт-Экспресс»