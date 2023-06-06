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    • Литвинов объяснил, почему «Спартак» провалил весеннюю часть сезона РПЛ

    Литвинов объяснил, почему «Спартак» провалил весеннюю часть сезона РПЛ

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил результаты команды в сезоне-2022/23.

    – Чего все-таки не хватило «Спартаку», чтобы не провалить весну?

    – Думаю, выиграть те матчи, в которых мы должны были побеждать, а не играть вничью или проигрывать. Где-то нужно было реализовать свои моменты. В каких-то эпизодах нам не везло, были и штанги, и перекладины. Где-то сами себе привезли проблемы.

    Но мы уже смотрим вперед. Сейчас отпуск, потом сборы, скоро начнется сезон. Нужно подготовиться и в полной мере входить в летнюю часть сезона.

    – Можно ли сказать, что «Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА?

    – Да. Мы не забирали очки там, где нам надо. Тем самым дали возможность ЦСКА нас обойти.

    • «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив ЦСКА и «Зениту».
    • Команда набрала 54 очка в 30 турах чемпионата.
    • В Кубке москвичи вылетели от «Акрона» на стадии 1/2 финала Пути регионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2023 08:56
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    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101653

      zigbert 11 часов назад

      Хотелось бы такой игры которая была у Спартака в первой части чемпионата.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2667

      ПалкоВводецъ (returned) 16 часов назад

      Провалили потому, что лузеры. Середняку не быть в лидерах, даже при помощи и поддержке судей. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1496

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 15 часов назад

      гав гав гав!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2667

      ПалкоВводецъ (returned) > Болотоход 15 часов назад

      Правильно Филл гавкаешь! Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2561

      alefreddy 16 часов назад

      все все знают только воз и ныне там каждый сезон

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1201

      SLADE2019 16 часов назад

      И какой чудак может посчитать это объяснением? А вот смотреть вперед желаю Литвинову в составе другой команды.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24802

      DOCTOR PENALTY > SLADE2019 16 часов назад

      Да, объяснение корявое, только не надо его в другую команду, он нужен нам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1201

      SLADE2019 > DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      Следующий сезон уже даст твердый ответ, кто прав. Рад буду ошибиться в перспективах Литвинова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      Нуф-Нуф 16 часов назад

      Литвинов - тормоз. В аренду его или продать!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24802

      DOCTOR PENALTY > Нуф-Нуф 16 часов назад

      Ты серьёзно? А по-моему, он один из лучших.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3418

      Опорник84 > DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Всё правильно.надеюсь в следующем сезоне он прибавит . и будет один из лидеров команды.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +610

      Нуф-Нуф > DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Буду рад ошибиться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15033

      Алексей З 18 часов назад

      Меньше слов, "поезд уже ушёл ".
      Отдыхайте , готовьтесь и не наступайте на грабли.

      1
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      Рейтинг: +18571

      NewLife 18 часов назад

      Потому что ты выходил на поле(

      1
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      Рейтинг: +24802

      DOCTOR PENALTY > NewLife 16 часов назад

      За что ты его так? Литвинов один из лучших у нас в Спартаке, давай посмотрим, когда выберут 33 лучших.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18571

      NewLife > DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      Один из худших, уровень деревенской молодежки. Начал выходить в основе, когда Умяров травмировался, а то так бы и сидел на лавке.

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      Рейтинг: +33914

      oyabun > NewLife 12 часов назад

      Умяров сам тот еще "подарок". Перед травмой косячил по-страшному.

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