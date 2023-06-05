Гендиректор «Спартака» подвел итоги сезона

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал оценку команде в сезоне-2022/23.

– Как вам сезон?

– Медали – это всегда хорошо. А чем выше проба, тем еще лучше.

– Никита Баженов после встречи с руководством сказал, что там хорошо оценили сезон. Как можете прокомментировать?

– В целом да. Сезон был сложным, показался длинным. Все структуры клуба и команда сработала хорошо.