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    Гендиректор «Спартака» подвел итоги сезона

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал оценку команде в сезоне-2022/23.

    – Как вам сезон?

    – Медали – это всегда хорошо. А чем выше проба, тем еще лучше.

    Никита Баженов после встречи с руководством сказал, что там хорошо оценили сезон. Как можете прокомментировать?

    – В целом да. Сезон был сложным, показался длинным. Все структуры клуба и команда сработала хорошо.

    • «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив ЦСКА и «Зениту».
    • Команда набрала 54 очка в 30 турах чемпионата.
    • В Кубке москвичи вылетели от «Акрона» на стадии 1/2 финала Пути регионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +134

      erybov1965 7 часов назад

      Если оценили работу-на хорошо.И это они действительно так считают,значит дальше будет только хуже.Надеюсь на лучшее.Я бы оценил- на слабую троечку.

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      Рейтинг: +14992

      Алексей З > erybov1965 6 часов назад

      Впереди 2 клуба, позади 13, после 10-го стали 3-ми.
      Голову включай, а то думаешь на троечку с минусом.

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      Рейтинг: +21550

      derrik2000 7 часов назад

      Сам себя не похвалишь - хер премию получишь.)))

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      Рейтинг: +14992

      Алексей З 7 часов назад

      Сейчас модное слово НЕОДНОЗНАЧНО, так вот и выступление Спартака можно так охарактеризовать. Прекрасная игра и результат осенью , вылет из Кубка от Акрона и "профукать" 2-е место - это провал.
      После 10 на 3-е конечно супер , но...
      Надеюсь тренер увидел всю свою обойму и сделает правильные выводы.
      Спартак - Лучший !!!

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