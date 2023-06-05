Гендиректор «Спартака» подвел итоги сезона

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал оценку команде в сезоне-2022/23.
– Как вам сезон?
– Медали – это всегда хорошо. А чем выше проба, тем еще лучше.
– Никита Баженов после встречи с руководством сказал, что там хорошо оценили сезон. Как можете прокомментировать?
– В целом да. Сезон был сложным, показался длинным. Все структуры клуба и команда сработала хорошо.
- «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив ЦСКА и «Зениту».
- Команда набрала 54 очка в 30 турах чемпионата.
- В Кубке москвичи вылетели от «Акрона» на стадии 1/2 финала Пути регионов.
Источник: «Спорт-Экспресс»