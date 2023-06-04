Топ-3 судьи по заработку в сезоне РПЛ

Нашли чем заинтриговать и удивить! Вот бы назвали тройку лучших (ну тех, которые практически без "ошибок" обслужили весь чемпионат!) А так......, тут все понимают, что это цифирь далека от реальной действительности...
Подсчитано, сколько арбитры РПЛ заработали по итогам минувшего сезона. Топ-3 выглядит так.
1. Владислав Безбородов – 4,39 миллиона рублей (22 матча в поле, 8 на VAR).
2. Павел Кукуян – 4,117 миллиона (19 в поле, 10 на VAR).
3. Кирилл Левников – 4,06 миллиона (18 в поле, 11 на VAR).
В рейтинге не учитываются премии и работа на Fonbet Кубке России.