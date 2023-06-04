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    Топ-3 судьи по заработку в сезоне РПЛ

    Подсчитано, сколько арбитры РПЛ заработали по итогам минувшего сезона. Топ-3 выглядит так.

    1. Владислав Безбородов – 4,39 миллиона рублей (22 матча в поле, 8 на VAR).

    2. Павел Кукуян – 4,117 миллиона (19 в поле, 10 на VAR).

    3. Кирилл Левников – 4,06 миллиона (18 в поле, 11 на VAR).

    В рейтинге не учитываются премии и работа на Fonbet Кубке России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2023 12:37
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +178

      BVG4 13 часов назад

      Нашли чем заинтриговать и удивить! Вот бы назвали тройку лучших (ну тех, которые практически без "ошибок" обслужили весь чемпионат!) А так......, тут все понимают, что это цифирь далека от реальной действительности...

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      Рейтинг: +2792

      АЛЕКС 58 13 часов назад

      В конвертах было поболее,чем официально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1482

      Болотоход 15 часов назад

      Раком все перед газпромом вставали)))

      1
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      Рейтинг: +18077

      Barmaleushka 16 часов назад

      Все участники "знаменитой" встрэчи "тет а тет" с главарями хряков .

      0
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      Рейтинг: +1950

      ScarlettOgusania 17 часов назад

      в кого ни плюнь, попадёшь в судью-бом.жа, что-то мало им Алёша в чемоданах занёс!)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +603

      Ниф-Ниф 19 часов назад

      Поху'ян второй, а Поху'як какой?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2239

      jek718875 > jek718875 13 часов назад

      Поху'як ещё должен остался, обещал отработать

      1
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      Рейтинг: +17645

      Garrincha58 19 часов назад

      по нынешним временам это копейки

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      Рейтинг: +4771

      fakeid > Garrincha58 19 часов назад

      350 тыщ в месяц, без учёта премий, кубка (и чемоданов) - это копейки?

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      Рейтинг: +4771

      fakeid 19 часов назад

      ахаха! самые тарасофские судьи! ну понятно, что тут не указан их доход в чемоданах)

      2
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      Рейтинг: +14554

      Skull_Boy > Skull_Boy 18 часов назад

      Особенно первый и третий из списка родом из вонючего Питера, да и второй на подсосе газа из Сочи и перед тем что-то писать хоть раз подумай неудачный ты аборт

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      Рейтинг: +4771

      fakeid > fakeid 17 часов назад

      первый как раз по причине происхождения зенит не судит. зато сколько левых пенок в пользу хряков назначил, сколько левых удалений сделал - все уже со счёта сбились. вот такое ты тупое чмо, гы-гы!

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      Рейтинг: +18077

      Barmaleushka > Skull_Boy 16 часов назад

      Ты из какой дыры скот отбитый ?

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