Топ-3 судьи по заработку в сезоне РПЛ

Подсчитано, сколько арбитры РПЛ заработали по итогам минувшего сезона. Топ-3 выглядит так.

1. Владислав Безбородов – 4,39 миллиона рублей (22 матча в поле, 8 на VAR).

2. Павел Кукуян – 4,117 миллиона (19 в поле, 10 на VAR).

3. Кирилл Левников – 4,06 миллиона (18 в поле, 11 на VAR).

В рейтинге не учитываются премии и работа на Fonbet Кубке России.