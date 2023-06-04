Абаскаль: «У «Спартака» в следующем сезоне будет намного больше прагматики»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру команды в минувшем сезоне.

– Может, «Спартаку» не хватило простой, однобокой игры? Взять в пример ЦСКА, который играет по одной и той же схеме. Не жалеете ли вы, что не играли более просто?

– Играть в простой футбол – самая простая вещь на свете. Работа тренера должна быть направлена на то, чтобы превосходить соперника и атаковать на последнем отрезке с количественным или качественным преимуществом.

Я чувствую, что хочу другой вид футбола, когда команда создает себе моменты за счет того, что двигает соперника, разгоняет действия.

Да, как вы сказали, мы чемпионы по xG. И это определенный сигнал. Это может быть и положительным сигналом, а может говорить о том, что нам чего-то не хватает.

В этом сезоне Даниил Денисов забил первый гол в карьере, Роман Зобнин забил пять голов – он не забивал больше за всю свою карьеру в России. Простота придет после того, как мы проведем 40 матчей зрело, после ошибок, когда наберем опыта.

Даниил Пруцев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Денисов проводят первый сезон как игроки основы, с той ответственностью, которую они получают. Поверьте мне, в следующем сезоне будет совершенно другая картина. Прагматики будет намного больше. Уже есть понимание, стиль игры.

– Болельщики согласятся с вами, потому что простой футбол – это не спартаковский стиль.

– Есть ветераны, которые рассказывали нам про спартаковский футбол. Мы их очень уважаем. Я хочу продолжить эту традицию. Хочу, чтобы люди, болеющие за «Спартак», могли видеть этот футбол. Надеюсь, мы в будущем получим эти моменты.

– Чего не хватило весной, чтобы набрать такое же количество очков, как и осенью?

– Эффективности, решительности. Все очень просто. Также я вижу тот незасчитанный гол в матче с «Уралом» как некоторую точку, после которой потерялась уверенность.