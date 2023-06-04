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    • Абаскаль: «У «Спартака» в следующем сезоне будет намного больше прагматики»

    Абаскаль: «У «Спартака» в следующем сезоне будет намного больше прагматики»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру команды в минувшем сезоне.

    – Может, «Спартаку» не хватило простой, однобокой игры? Взять в пример ЦСКА, который играет по одной и той же схеме. Не жалеете ли вы, что не играли более просто?

    – Играть в простой футбол – самая простая вещь на свете. Работа тренера должна быть направлена на то, чтобы превосходить соперника и атаковать на последнем отрезке с количественным или качественным преимуществом.

    Я чувствую, что хочу другой вид футбола, когда команда создает себе моменты за счет того, что двигает соперника, разгоняет действия.

    Да, как вы сказали, мы чемпионы по xG. И это определенный сигнал. Это может быть и положительным сигналом, а может говорить о том, что нам чего-то не хватает.

    В этом сезоне Даниил Денисов забил первый гол в карьере, Роман Зобнин забил пять голов – он не забивал больше за всю свою карьеру в России. Простота придет после того, как мы проведем 40 матчей зрело, после ошибок, когда наберем опыта.

    Даниил Пруцев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Денисов проводят первый сезон как игроки основы, с той ответственностью, которую они получают. Поверьте мне, в следующем сезоне будет совершенно другая картина. Прагматики будет намного больше. Уже есть понимание, стиль игры.

    – Болельщики согласятся с вами, потому что простой футбол – это не спартаковский стиль.

    – Есть ветераны, которые рассказывали нам про спартаковский футбол. Мы их очень уважаем. Я хочу продолжить эту традицию. Хочу, чтобы люди, болеющие за «Спартак», могли видеть этот футбол. Надеюсь, мы в будущем получим эти моменты.

    – Чего не хватило весной, чтобы набрать такое же количество очков, как и осенью?

    – Эффективности, решительности. Все очень просто. Также я вижу тот незасчитанный гол в матче с «Уралом» как некоторую точку, после которой потерялась уверенность.

    • Абаскаль в команде год.
    • Он пришел из «Базеля».
    • «Спартак» финишировал в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2023 12:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1950

      ScarlettOgusania 17 часов назад

      с незасчитанного гола Соболева Уралу началась серия неудачных игр Спартака, я об этом тоже писал(( а играть в простой футбол - это как писать "простые тексты" в СЭ, и на сайте бомбардира!

      0
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      Рейтинг: +651

      FCSpartakM > ScarlettOgusania 14 часов назад

      Да, я думаю это был удар по психологии. Игроки поняли, что бороться уже на за что, отсюда эти проблемы с реализацией. В каждом матче спартак играл лучше соперника или как минимум не хуже, но моменты разучились реализовывать. даже с пенальти забить не могут

      0
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      Рейтинг: +6359

      subbotaspartak 18 часов назад

      Время покажет...

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      Рейтинг: +2634

      ПалкоВводецъ (returned) 18 часов назад

      Пора хрякам на очищение в Пердив. Проводим их достойно в следующем сезоне. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +18

      Стукачина красножопая 18 часов назад

      Теперь с Заремой судьи встретятся в начале чемпионата ?

      3
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      Рейтинг: +6391

      порт 19 часов назад

      Смотри не вылети в первую лигу с этой прогматикой.

      1
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