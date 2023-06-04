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  • Абаскаль: «У «Спартака» в следующем сезоне будет намного больше прагматики»

Абаскаль: «У «Спартака» в следующем сезоне будет намного больше прагматики»

4 июня 2023, 12:26
7

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру команды в минувшем сезоне.

– Может, «Спартаку» не хватило простой, однобокой игры? Взять в пример ЦСКА, который играет по одной и той же схеме. Не жалеете ли вы, что не играли более просто?

– Играть в простой футбол – самая простая вещь на свете. Работа тренера должна быть направлена на то, чтобы превосходить соперника и атаковать на последнем отрезке с количественным или качественным преимуществом.

Я чувствую, что хочу другой вид футбола, когда команда создает себе моменты за счет того, что двигает соперника, разгоняет действия.

Да, как вы сказали, мы чемпионы по xG. И это определенный сигнал. Это может быть и положительным сигналом, а может говорить о том, что нам чего-то не хватает.

В этом сезоне Даниил Денисов забил первый гол в карьере, Роман Зобнин забил пять голов – он не забивал больше за всю свою карьеру в России. Простота придет после того, как мы проведем 40 матчей зрело, после ошибок, когда наберем опыта.

Даниил Пруцев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Денисов проводят первый сезон как игроки основы, с той ответственностью, которую они получают. Поверьте мне, в следующем сезоне будет совершенно другая картина. Прагматики будет намного больше. Уже есть понимание, стиль игры.

– Болельщики согласятся с вами, потому что простой футбол – это не спартаковский стиль.

– Есть ветераны, которые рассказывали нам про спартаковский футбол. Мы их очень уважаем. Я хочу продолжить эту традицию. Хочу, чтобы люди, болеющие за «Спартак», могли видеть этот футбол. Надеюсь, мы в будущем получим эти моменты.

– Чего не хватило весной, чтобы набрать такое же количество очков, как и осенью?

– Эффективности, решительности. Все очень просто. Также я вижу тот незасчитанный гол в матче с «Уралом» как некоторую точку, после которой потерялась уверенность.

  • Абаскаль в команде год.
  • Он пришел из «Базеля».
  • «Спартак» финишировал в РПЛ 3-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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порт
1685873752
Смотри не вылети в первую лигу с этой прогматикой.
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Стукачина красножопая
1685876673
Теперь с Заремой судьи встретятся в начале чемпионата ?
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subbotaspartak
1685877250
Время покажет...
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ScarlettOgusania
1685879658
с незасчитанного гола Соболева Уралу началась серия неудачных игр Спартака, я об этом тоже писал(( а играть в простой футбол - это как писать "простые тексты" в СЭ, и на сайте бомбардира!
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SLADE2019
1686042421
Я чувствую, что хочу другой вид футбола... Психиатр нужен в переводчики. С незасчитанного гола Урала началась неуверенность? Вы спортсмены или танцовщицы из кабаре? Что за маразм, г-н Абаскаль? Что в этом году мешало больше прагматики в игре демонстрировать? Одни вопросы пока. Подожду следующий сезон, но судя по его объяснениям опять будет много нервных матчей.
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