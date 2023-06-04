Генеральный директор «Крыльев» может перейти в «Спартак»

В «Спартаке» готовятся перестановки в менеджменте.

«Олег Малышев из совета директоров «Спартака» может стать президентом клуба. Генеральный директор Евгений Мележиков при этом покинет Тушино.

На место гендира претендуют Вадим Андреев из «Крыльев», Наиль Измайлов из ФНЛ и неизвестный кандидат от «Лукойла», – написал инсайдер Иван Карпов.