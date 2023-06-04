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    Генеральный директор «Крыльев» может перейти в «Спартак»

    В «Спартаке» готовятся перестановки в менеджменте.

    «Олег Малышев из совета директоров «Спартака» может стать президентом клуба. Генеральный директор Евгений Мележиков при этом покинет Тушино.

    На место гендира претендуют Вадим Андреев из «Крыльев», Наиль Измайлов из ФНЛ и неизвестный кандидат от «Лукойла», – написал инсайдер Иван Карпов.

    • Измайлов уже был генеральным директором «Спартака».
    • «Крылья» в минувшем сезоне спаслись от вылета только в последнем туре.
    • «Спартак» занял 3-е место.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    04.06.2023 09:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +443

      Боцман52 11 часов назад

      Вот только Измайлова не нужно. Уже был. Ничего хорошего не было.

      0
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      Рейтинг: +1950

      ScarlettOgusania 16 часов назад

      сплетни от Карпа - очередной наброс говна на вентилятор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      witalik 20 часов назад

      Ах вот оно что...Хныкающее чмо из Крыльев собралося в партак. Понятно, откуда крылья растут ...из партаковской жопы, да, Андреев? Купил-таки матч...

      0
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      Рейтинг: +651

      FCSpartakM 21 час назад

      Зачем брать управленца из команды ,которая еле из подвала вылезла. Опять глупости в стиле давайте возьмем газиза

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      Рейтинг: +1188

      SLADE2019 22 часа назад

      Вот только из Лукойла не надо. Пусть нефтью занимается. Футбол посложнее.

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