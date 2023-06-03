Евсеев призвал журналиста «не умничать»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев на пресс-конференции после матча 30-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1) призвал журналиста не умничать.

– Борис Ходоровский, журналист из Санкт-Петербурга, второго гражданства не имею, зарубежных счетов нет. Вадим Валентинович…

– Умничать не надо, молодой человек, а то нам лететь в Красноярск еще – могу не успеть ответить.

– В таком случае вопроса не будет.