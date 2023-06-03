Евсеев призвал журналиста «не умничать»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев на пресс-конференции после матча 30-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1) призвал журналиста не умничать.
– Борис Ходоровский, журналист из Санкт-Петербурга, второго гражданства не имею, зарубежных счетов нет. Вадим Валентинович…
– Умничать не надо, молодой человек, а то нам лететь в Красноярск еще – могу не успеть ответить.
– В таком случае вопроса не будет.
- Журналист Ходоровский сделал отсылку к другой пресс-конференции Евсеева, когда он отказался отвечать на вопрос репортера немецкого издания.
- «Факел» в переходных матчах сыграет с «Енисеем».
- Евсеев принял воронежцев в мае.
Источник: «Р-Спорт»