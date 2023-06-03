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    Евсеев призвал журналиста «не умничать»

    Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев на пресс-конференции после матча 30-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1) призвал журналиста не умничать.

    – Борис Ходоровский, журналист из Санкт-Петербурга, второго гражданства не имею, зарубежных счетов нет. Вадим Валентинович…

    – Умничать не надо, молодой человек, а то нам лететь в Красноярск еще – могу не успеть ответить.

    – В таком случае вопроса не будет.

    • Журналист Ходоровский сделал отсылку к другой пресс-конференции Евсеева, когда он отказался отвечать на вопрос репортера немецкого издания.
    • «Факел» в переходных матчах сыграет с «Енисеем».
    • Евсеев принял воронежцев в мае.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    03.06.2023 21:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18503

      paracetamol 2 часа назад

      Ставить на место надо балаболов, все правильно, Вадим!

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