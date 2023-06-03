Канчельскис назвал команду, которая станет серебряным призером РПЛ

Андрей Канчельскис прогнозирует, что на втором месте в чемпионате России финиширует ЦСКА.

«Думаю, сегодня ЦСКА завоюет серебро РПЛ – «Ростову» дома они не проиграют, у них хорошие шансы на победу.

А «Спартак» вполне может проиграть «Крыльям Советов», которые будут бороться за выход из зоны стыковых матчей. Самарцы будут очень сильно мотивированы.

А так, «Спартак» все свои шансы на серебро прошляпил, в прошлом туре они могли закрепиться на втором месте, но сыграли вничью.

Так что теперь судьба серебра чемпионата России предельно ясна», – сказал Канчельскис.