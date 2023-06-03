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    • Канчельскис назвал команду, которая станет серебряным призером РПЛ

    Канчельскис назвал команду, которая станет серебряным призером РПЛ

    Андрей Канчельскис прогнозирует, что на втором месте в чемпионате России финиширует ЦСКА.

    «Думаю, сегодня ЦСКА завоюет серебро РПЛ – «Ростову» дома они не проиграют, у них хорошие шансы на победу.

    А «Спартак» вполне может проиграть «Крыльям Советов», которые будут бороться за выход из зоны стыковых матчей. Самарцы будут очень сильно мотивированы.

    А так, «Спартак» все свои шансы на серебро прошляпил, в прошлом туре они могли закрепиться на втором месте, но сыграли вничью.

    Так что теперь судьба серебра чемпионата России предельно ясна», – сказал Канчельскис.

    • ЦСКА примет «Ростов» сегодня в 17:00 мск.
    • Параллельно «Крылья Советов» дома сыграют со «Спартаком».
    • За тур до конца чемпионата ЦСКА опережает «Спартак» на 1 очко, «Ростов» – на 2.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.06.2023 12:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2616

      ПалкоВводецъ (returned) 11 часов назад

      Кони серебро, Ростов бронза. Хряки с помощью судей в этом сезоне высоко забрались. Будут на 4 месте. Гыгыгы

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