Канчельскис назвал команду, которая станет серебряным призером РПЛ

Андрей Канчельскис прогнозирует, что на втором месте в чемпионате России финиширует ЦСКА.
«Думаю, сегодня ЦСКА завоюет серебро РПЛ – «Ростову» дома они не проиграют, у них хорошие шансы на победу.
А «Спартак» вполне может проиграть «Крыльям Советов», которые будут бороться за выход из зоны стыковых матчей. Самарцы будут очень сильно мотивированы.
А так, «Спартак» все свои шансы на серебро прошляпил, в прошлом туре они могли закрепиться на втором месте, но сыграли вничью.
Так что теперь судьба серебра чемпионата России предельно ясна», – сказал Канчельскис.
- ЦСКА примет «Ростов» сегодня в 17:00 мск.
- Параллельно «Крылья Советов» дома сыграют со «Спартаком».
- За тур до конца чемпионата ЦСКА опережает «Спартак» на 1 очко, «Ростов» – на 2.
Источник: «РБ Спорт»