Осинькин интересен двум клубам РПЛ, фанаты «Алании» обратились к Путину, Хвича – лучший в Серии А и другие новости

Джикия назвал лучший матч в истории футбола.

У «Зенита» худший трансферный баланс в РПЛ, в плюсе только три клуба.

Симеоне: «Ты не будешь играть в «Атлетико», если занимаешься сексом всего четыре раза в месяц».

Роша: «Соболев показал нецензурный жест еще до удаления и всю игру издавал уханья: «У-у-у».

Крал снова приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в клуб Бундеслиги.

Тренер «Крыльев» Осинькин заинтересовал два клуба РПЛ.

Малком: «Зенит» мог бы славно пошуметь в Лиге чемпионов».

Болельщики «Алании» написали письмо Путину.

Перес простил Мбаппе: француз должен перейти в «Реал» в 2024 году.

Хвича – лучший игрок сезона Серии А и другие лауреаты.