Тренер «Крыльев» Осинькин заинтересовал два клуба РПЛ

Игорь Осинькин может возглавить «Рубин» или «Динамо».

Руководство «Крыльев Советов» недовольно результатами команды, поэтому не исключает уход главного тренера.

В контракте 57-летнего специалиста прописана неустойка за досрочное расторжение контракта в размере 100 миллионов рублей. Она действует для обеих сторон.

В случае вылета самарцев из РПЛ отступные снизятся в четыре раза – до 25 миллионов.

Осинькин зарабатывает в «Крыльях» 7 миллионов рублей в месяц. Если команда вылетит, зарплата уменьшится до 2,5 миллионов.

Сейчас тренер ближе к уходу в «Рубин», чем в «Динамо».