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    Тренер «Крыльев» Осинькин заинтересовал два клуба РПЛ

    Игорь Осинькин может возглавить «Рубин» или «Динамо».

    Руководство «Крыльев Советов» недовольно результатами команды, поэтому не исключает уход главного тренера.

    В контракте 57-летнего специалиста прописана неустойка за досрочное расторжение контракта в размере 100 миллионов рублей. Она действует для обеих сторон.

    В случае вылета самарцев из РПЛ отступные снизятся в четыре раза – до 25 миллионов.

    Осинькин зарабатывает в «Крыльях» 7 миллионов рублей в месяц. Если команда вылетит, зарплата уменьшится до 2,5 миллионов.

    Сейчас тренер ближе к уходу в «Рубин», чем в «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    02.06.2023 15:24
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1173

      SLADE2019 4 часа назад

      Действительно, а Рахимова куда собираются сплавлять (если написанное правда)? А вот насчет Динамо, вопрос поинтересней.

      0
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      Рейтинг: +14956

      Алексей З 18 часов назад

      А куда Рахимова дели ?

      1
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      Рейтинг: +880

      Solist345345 19 часов назад

      Сомнительно. Зачем тогда Рахимова брали?!

      1
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      Рейтинг: +241

      za logiku 19 часов назад

      Не тем я занимаюсь ..

      0
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      Рейтинг: +101623

      zigbert 20 часов назад

      Хотя Осинькин и хороший тренер, будет глупо сейчас Рубину увольнять Рахимова.

      6
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      Рейтинг: +4572

      Эном айс > zigbert 20 часов назад

      Палыч, я тебя умоляю, какие увольнения..?))

      Осинькин сидит на Базе и выполняет то, что ему сказано.
      Правда с присущим эффектом.
      Эффект в разные стороны создаётся. С общей пользой для всех.
      И никуда он, кроме Москвы, не уйдёт. Тем более, Ларин вышел на свободу.
      Всё только начинается.))
      __
      Хотя, как тренер, очень хорош.

      6
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      Рейтинг: +1560

      balam > Эном айс 18 часов назад

      как в еврейском анекдоте-вы оба правы

      1
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      Рейтинг: +101623

      zigbert > Эном айс 16 часов назад

      А не слишком ли ты Леш занижаешь работу Осинькина?
      В Крыльях самая высокая текучка кадров. В этом то и сложности работы тренера.
      Но главное в моем комменте не это. С приходом Рахимова Рубин заиграл новыми красками и даже занял 1е место в 1й лиге. Смысл его менять?

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      Рейтинг: +4572

      Эном айс > zigbert 15 часов назад

      "Хотя, как тренер, очень хорош."
      Так что я не занижаю.
      Просто он(если бы хотел)) давно б уже в Москву вернулся.
      Что-то держит.)

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