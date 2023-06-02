Тренер «Крыльев» Осинькин заинтересовал два клуба РПЛ

Игорь Осинькин может возглавить «Рубин» или «Динамо».
Руководство «Крыльев Советов» недовольно результатами команды, поэтому не исключает уход главного тренера.
В контракте 57-летнего специалиста прописана неустойка за досрочное расторжение контракта в размере 100 миллионов рублей. Она действует для обеих сторон.
В случае вылета самарцев из РПЛ отступные снизятся в четыре раза – до 25 миллионов.
Осинькин зарабатывает в «Крыльях» 7 миллионов рублей в месяц. Если команда вылетит, зарплата уменьшится до 2,5 миллионов.
Сейчас тренер ближе к уходу в «Рубин», чем в «Динамо».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова