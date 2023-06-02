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    • У «Зенита» худший трансферный баланс в РПЛ, в плюсе только три клуба

    У «Зенита» худший трансферный баланс в РПЛ, в плюсе только три клуба

    РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов РПЛ за 2022-й год.

    Худший трансферный баланс показал «Зенит» – почти минус 3 миллиарда рублей. Второе место по убытку от трансферной деятельности занимает «Спартак» (2 407,9 млн рублей), третье – «Краснодар» (1 790,2).

    Только три клуба РПЛ показали положительный трансферный баланс за 2022-й год – «Сочи» (плюс 427,4 млн рублей), «Крылья Советов» (286,3) и «Урал» (220,2).

    У остальных 13 клубов РПЛ баланс отрицательный.

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    Источник: сайт РФС

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    02.06.2023 10:57
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 22 часа назад

      это современная практика любого европейского клуба но там хоть люди ходят на стадионы и естественно выручка от продажи билетов помогает и выступления в еврокубках а у нас сейчас откуда доходы болельщиков почти нет еврокубков нет вот и убытки почти у всех да и зарплаты игроков слишком раздутые те же русские игроки требуют от работадателей каждый год увеличения контрактов переподписывают а играть лучше не играют такую практику именно сейчас надо в корне менять пусть переезжают за рубеж да только никому они там не нужны

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      Рейтинг: +2649

      serglider > Garrincha58 21 час назад

      "Любого европейского клуба"!? Не смешите мои шнурки! А лучше погуглите как ведут дела, к примеру в Аяксе и Порту! И какой там баланс... Клуб не может быть в минусе! Эту дыру должен кто-то закрывать. Хорошо если зрители, реклама и спонсоры. В России это местные бюджеты, то есть налогоплательщики! И с разу возникает вопрос, - С хрена ли платить аховую зарплату футболеру, за которого нельзя отбить эти деньги? И кому это выгодно? На том же западе, в низших лигах вообще играют любители, то есть играют бесплатно, в надежде, что их заметят и пригласят на контракт, а деньги зарабатывают на другой работе, строителями, грузчиками, официантами и т.д.

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      Рейтинг: +3676

      acor94 > acor94 18 часов назад

      у нас тоже 3 лига - любительская, 2 раза потренеруются, один раз поиграют, а остальные дни на заводе.

      К слову в национальной лиги Англии д5, зарплаты в среднем куда выше, чем в нашей второй лиге и никакие там не любители играют. Так можно и с Сан-Марино сравнить, тоже "назападе".

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      Рейтинг: +3676

      acor94 23 часа назад

      думаю, когда продадим Малкома и ко будет настолько большой плюс, что москвичи будут кричать откуда-то снизу, но мы их не услышим)

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      Рейтинг: +4315

      ziborock > acor94 21 час назад

      За 50 без малого (учитывая комиссии, агентские и.т.д. + откаты) брали, 30 в зарплату и премиальные вбухали, за 70 продадите?!)

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      Рейтинг: +3676

      acor94 > ziborock 18 часов назад

      а это, пожалуйста вписывайте в расходы за 2019 год, мы живем настоящим, а не прошлым

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      Рейтинг: +4315

      ziborock > acor94 18 часов назад

      Вот и вписали - в 2019 худшие, в 2022 - худшие!

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      Рейтинг: +3676

      acor94 > ziborock 17 часов назад

      Теперь ждём 2023

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      Рейтинг: +1173

      SLADE2019 2 июня, 12:24

      Старые песни о главном. Спартак и Краснодар клубы частные. Никому не должно быть дела какой у них трансферный баланс, кроме акционеров. А вот Зенит другое дело. Только на трансферах сколько народных денег прос...о.

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      Рейтинг: +4315

      ziborock 2 июня, 11:59

      Зенит везде первый!)))

      0
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      Рейтинг: +18945

      ilichkadr > ziborock 23 часа назад

      Спартак тоже не лыком шит. Не отстаёт, а по отдельным показателям даже превосходит Зенит.

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      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик 2 июня, 11:51

      Стыдно за рыл!

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      Рейтинг: +938

      Номэд > ФК Пупсик 2 июня, 11:58

      У «Зенита» худший трансферный баланс в РПЛ.
      Стыдно за рыл.
      Это точно. И позор им ещё. А за лгбтэшных петриков 7:1 и спалкойванусе, втройне позорно.

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      Рейтинг: +4315

      ziborock > ФК Пупсик 2 июня, 12:00

      Пупсик прозрел и ему стыдно за Зенит!)))

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      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > ziborock 2 июня, 12:04

      Ссать тебе в рот, ушлепок!!!

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      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > Номэд 2 июня, 12:07

      Я просто сказал, за кого мне стыдно!
      И ты посмотри цифры - далеко ли сырдых от Великого Зенита, который хоть дает результат! А они чего добились, кроме как подкупили всех судей?

      Стыдно за мазутных отродий, ой как стыдно!!!!

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      Рейтинг: +4315

      ziborock > ФК Пупсик 2 июня, 12:09

      Гори гори ясно, чтобы не погасло!)))

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