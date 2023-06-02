У «Зенита» худший трансферный баланс в РПЛ, в плюсе только три клуба

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов РПЛ за 2022-й год.

Худший трансферный баланс показал «Зенит» – почти минус 3 миллиарда рублей. Второе место по убытку от трансферной деятельности занимает «Спартак» (2 407,9 млн рублей), третье – «Краснодар» (1 790,2).

Только три клуба РПЛ показали положительный трансферный баланс за 2022-й год – «Сочи» (плюс 427,4 млн рублей), «Крылья Советов» (286,3) и «Урал» (220,2).

У остальных 13 клубов РПЛ баланс отрицательный.