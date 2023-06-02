У «Зенита» худший трансферный баланс в РПЛ, в плюсе только три клуба

это современная практика любого европейского клуба но там хоть люди ходят на стадионы и естественно выручка от продажи билетов помогает и выступления в еврокубках а у нас сейчас откуда доходы болельщиков почти нет еврокубков нет вот и убытки почти у всех да и зарплаты игроков слишком раздутые те же русские игроки требуют от работадателей каждый год увеличения контрактов переподписывают а играть лучше не играют такую практику именно сейчас надо в корне менять пусть переезжают за рубеж да только никому они там не нужны
РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов РПЛ за 2022-й год.
Худший трансферный баланс показал «Зенит» – почти минус 3 миллиарда рублей. Второе место по убытку от трансферной деятельности занимает «Спартак» (2 407,9 млн рублей), третье – «Краснодар» (1 790,2).
Только три клуба РПЛ показали положительный трансферный баланс за 2022-й год – «Сочи» (плюс 427,4 млн рублей), «Крылья Советов» (286,3) и «Урал» (220,2).
У остальных 13 клубов РПЛ баланс отрицательный.