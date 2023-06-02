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    • Симеоне: «Ты не будешь играть в «Атлетико», если занимаешься сексом всего четыре раза в месяц»

    Симеоне: «Ты не будешь играть в «Атлетико», если занимаешься сексом всего четыре раза в месяц»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию о том, что испанцы в среднем занимаются сексом 56 раз в год.

    «Сколько вы сказали? 56 в год?! Сколько получается в месяц, четыре раза? Нет, не четыре...

    «Ты не будешь играть в «Атлетико», если занимаешься сексом всего четыре раза в месяц», – сказал Симеоне.

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    Источник: Marca

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    02.06.2023 12:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24766

      DOCTOR PENALTY 22 часа назад

      У Симеоне секс специфичный: он е*ёт игроков по два раза в день на каждой тренировке и те удовлетворённые бьются за медали. Это вам не четыре раза в месяц. )

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      Рейтинг: +14956

      Алексей З 23 часа назад

      Один задал прикольнулся , другой в этом же стиле ответил, что тут обсуждать ?
      Бомбардир , иногда просто шокирует ваш выбор новостей. Интелектом явно не пахнет у руководства.

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