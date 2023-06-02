Симеоне: «Ты не будешь играть в «Атлетико», если занимаешься сексом всего четыре раза в месяц»

У Симеоне секс специфичный: он е*ёт игроков по два раза в день на каждой тренировке и те удовлетворённые бьются за медали. Это вам не четыре раза в месяц. )
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию о том, что испанцы в среднем занимаются сексом 56 раз в год.
«Сколько вы сказали? 56 в год?! Сколько получается в месяц, четыре раза? Нет, не четыре...
«Ты не будешь играть в «Атлетико», если занимаешься сексом всего четыре раза в месяц», – сказал Симеоне.
- Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в мире.
- Он зарабатывает 34 миллиона евро в год.