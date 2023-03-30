Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров мира: Симеоне лидирует с огромным отрывом

Издание L’Equipe представило рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Больше всех зарабатывает тренер «Атлетико» Диего Симеоне – 34 миллиона евро в год.

Второе место занимает тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола (22,4 миллиона), третье – наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп (17,8 миллиона).

Главный тренер «Барселоны» Хави не попал в топ-10. Он занимает 12-е место с зарплатой 3,8 миллиона евро в год.

Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров: