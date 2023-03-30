Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров мира: Симеоне лидирует с огромным отрывом

Издание L’Equipe представило рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира.
Больше всех зарабатывает тренер «Атлетико» Диего Симеоне – 34 миллиона евро в год.
Второе место занимает тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола (22,4 миллиона), третье – наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп (17,8 миллиона).
Главный тренер «Барселоны» Хави не попал в топ-10. Он занимает 12-е место с зарплатой 3,8 миллиона евро в год.
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров:
- Диего Симеоне («Атлетико») – 34 млн евро;
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 22,4 млн евро;
- Юрген Клопп («Ливерпуль») – 17,8 млн евро;
- Грэм Поттер («Челси») – 13,5 млн евро;
- Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 12,8 млн евро;
- Томас Тухель («Бавария») – 12 млн евро;
- Карло Анчелотти («Реал») – 11 млн евро;
- Симоне Индзаги («Интер») – 10 млн евро;
- Жозе Моуринью («Рома») – 9,2 млн евро;
- Хаби Алонсо («Байер») – 5 млн евро;
Источник: Daily Mail