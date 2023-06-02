Перес простил Мбаппе: француз должен перейти в «Реал» в 2024 году

В «Реале» уверены в подписании нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе через год.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес принял извинения футболиста за сорвавшийся трансфер в мае 2022-го.

Между сторонами сохранились нормальные отношения, поэтому летом 2024 года, когда истечет контракт форварда с «ПСЖ», будет предпринята новая попытка его заполучить.

Цель Переса – объединить в команде Винисиуса Жуниора, Родриго и Мбаппе. Он считает их атакующими игроками с самым большим будущем в мировом футболе.