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    • Перес простил Мбаппе: француз должен перейти в «Реал» в 2024 году

    Перес простил Мбаппе: француз должен перейти в «Реал» в 2024 году

    В «Реале» уверены в подписании нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе через год.

    Президент мадридского клуба Флорентино Перес принял извинения футболиста за сорвавшийся трансфер в мае 2022-го.

    Между сторонами сохранились нормальные отношения, поэтому летом 2024 года, когда истечет контракт форварда с «ПСЖ», будет предпринята новая попытка его заполучить.

    Цель Переса – объединить в команде Винисиуса Жуниора, Родриго и Мбаппе. Он считает их атакующими игроками с самым большим будущем в мировом футболе.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 40 голов и сделал 10 ассистов в 42 матчах.
    • Он получит 90 миллионов евро, если летом останется в «ПСЖ».

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    Источник: Relevo

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    02.06.2023 18:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 4 часа назад

      Это Мбаппе тебя простил сеньор Перец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      odessakmv 11 часов назад

      пииисссттта реальчику, про взятие ЛЧ могут забыть, сейчас бибизян начнет у них состав определять и тренеров менять

      0
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      Рейтинг: +1294

      mama1991 16 часов назад

      все топы должны поиграть в реале. если это не так, то к топам ты не имеешь отношение

      1
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      Рейтинг: +12534

      DeStar 17 часов назад

      да да конечно.

      0
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