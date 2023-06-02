Роша: «Соболев показал нецензурный жест еще до удаления и всю игру издавал уханья: «У-у-у»

Защитник ЦСКА Виллан Роша раскрыл подробности конфликта с нападающим «Спартака» Александром Соболевым во время дерби.

Форвард «Спартака» показал неприличный жест бразильцу, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

Соболев получил 4 матча дисквалификации, красная карточка Роши отменена.

– После того, как эмоции улеглись, хочется узнать, как ты видел весь эпизод.

– Игрок «Спартака» продемонстрировал этот жест в первый раз гораздо раньше удаления, в центре поля, а затем издал звук уханья – «У-у-у». Я тогда сразу посмотрел на бокового судью и пытался обратить его внимание на этот эпизод.

Затем был момент на боковой линии, когда я подошвой коснулся игрока соперника. Он пробегал и что-то агрессивно жестикулировал.

А уже после всего этого произошел момент в штрафной, который привел к удалениям. Он еще раз показал этот жест мне прямо в лицо. А то, что я процитировал этот жест, было моей попыткой объяснить судье то, что Соболев сделал в мою сторону. Я просто хотел привлечь внимание арбитров к данному эпизоду.

– Не пытался объяснить судье на английском, словами, что сделал соперник?

– Поскольку я говорю только на португальском и не владею русским, то пришлось прибегнуть к языку жестов.

– Как ты думаешь, почему игрок красно-белых так себя вел по отношению к тебе? Может, ты что-то ему сделал или больно ударил по ноге?

– Как я и говорил, он постоянно меня провоцировал, когда пробегал рядом, издавал ухающие звуки – «У-у-у», что-то говорил по-русски, но я не понимал что.

Я ничего противозаконного против него не делал, не бил, не грубил. Но я очень хорошо его опекал, плотно играл в отборе, и он ничего не мог со мной поделать. Видимо, поэтому решил действовать в другом ключе.

– Хорошо, что справедливость восторжествовала, и карточку тебе отменили.

– Согласен, меня несправедливо удалили. Но матч прошел, страница перевернута и назад не вернуться. Возможно, результат был бы и правда другой, мы потеряли очень важные очки.