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  • Роша: «Соболев показал нецензурный жест еще до удаления и всю игру издавал уханья: «У-у-у»

Роша: «Соболев показал нецензурный жест еще до удаления и всю игру издавал уханья: «У-у-у»

2 июня 2023, 12:54
11

Защитник ЦСКА Виллан Роша раскрыл подробности конфликта с нападающим «Спартака» Александром Соболевым во время дерби.

  • Форвард «Спартака» показал неприличный жест бразильцу, схватившись за пах.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
  • Соболев получил 4 матча дисквалификации, красная карточка Роши отменена.

– После того, как эмоции улеглись, хочется узнать, как ты видел весь эпизод.

– Игрок «Спартака» продемонстрировал этот жест в первый раз гораздо раньше удаления, в центре поля, а затем издал звук уханья – «У-у-у». Я тогда сразу посмотрел на бокового судью и пытался обратить его внимание на этот эпизод.

Затем был момент на боковой линии, когда я подошвой коснулся игрока соперника. Он пробегал и что-то агрессивно жестикулировал.

А уже после всего этого произошел момент в штрафной, который привел к удалениям. Он еще раз показал этот жест мне прямо в лицо. А то, что я процитировал этот жест, было моей попыткой объяснить судье то, что Соболев сделал в мою сторону. Я просто хотел привлечь внимание арбитров к данному эпизоду.

– Не пытался объяснить судье на английском, словами, что сделал соперник?

– Поскольку я говорю только на португальском и не владею русским, то пришлось прибегнуть к языку жестов.

– Как ты думаешь, почему игрок красно-белых так себя вел по отношению к тебе? Может, ты что-то ему сделал или больно ударил по ноге?

– Как я и говорил, он постоянно меня провоцировал, когда пробегал рядом, издавал ухающие звуки – «У-у-у», что-то говорил по-русски, но я не понимал что.

Я ничего противозаконного против него не делал, не бил, не грубил. Но я очень хорошо его опекал, плотно играл в отборе, и он ничего не мог со мной поделать. Видимо, поэтому решил действовать в другом ключе.

– Хорошо, что справедливость восторжествовала, и карточку тебе отменили.

– Согласен, меня несправедливо удалили. Но матч прошел, страница перевернута и назад не вернуться. Возможно, результат был бы и правда другой, мы потеряли очень важные очки.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Соболев Александр Роша Виллиан
Комментарии (11)
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Павелий
1685700470
Нормальный Роша в Спартаке играл. А это странная копия какая-то...
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Burtaze
1685701379
врёт Роша..про «У-у-у»... дельфины не укают...
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DOCTOR PENALTY
1685702336
Если РФС удосужится провести расследование по интервью и факты подтвердятся, Соболев может попасть на серьёзную дисквалификацию. Если не подтвердятся, попадает Роша за клевету. Уголовное дело на поверхности. (((
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NewLife
1685704085
Язык жестов опасен, особенно для педиков с помойки)
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arrivalgist
1685706163
Давно
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Persona_non_Grata
1685708252
Ну а ты весь матч трусы "поправлял", ну или что-то еще ...
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za logiku
1685708341
Очень смешно))) роша не грубил, ага...
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cska1948
1685722322
"...Игрок «Спартака» продемонстрировал этот жест в первый раз гораздо раньше удаления, в центре поля, а затем издал звук уханья – «У-у-у». Я тогда сразу посмотрел на бокового судью и пытался обратить его внимание на этот эпизод..." ------------------- Эти слова Роши подтверждает видео этого эпизода, которое было показано в программе "Правила игры" на канале Матч Премьер.
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