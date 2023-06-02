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    • Роша: «Соболев показал нецензурный жест еще до удаления и всю игру издавал уханья: «У-у-у»

    Роша: «Соболев показал нецензурный жест еще до удаления и всю игру издавал уханья: «У-у-у»

    Защитник ЦСКА Виллан Роша раскрыл подробности конфликта с нападающим «Спартака» Александром Соболевым во время дерби.

    • Форвард «Спартака» показал неприличный жест бразильцу, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
    • Соболев получил 4 матча дисквалификации, красная карточка Роши отменена.

    – После того, как эмоции улеглись, хочется узнать, как ты видел весь эпизод.

    – Игрок «Спартака» продемонстрировал этот жест в первый раз гораздо раньше удаления, в центре поля, а затем издал звук уханья – «У-у-у». Я тогда сразу посмотрел на бокового судью и пытался обратить его внимание на этот эпизод.

    Затем был момент на боковой линии, когда я подошвой коснулся игрока соперника. Он пробегал и что-то агрессивно жестикулировал.

    А уже после всего этого произошел момент в штрафной, который привел к удалениям. Он еще раз показал этот жест мне прямо в лицо. А то, что я процитировал этот жест, было моей попыткой объяснить судье то, что Соболев сделал в мою сторону. Я просто хотел привлечь внимание арбитров к данному эпизоду.

    – Не пытался объяснить судье на английском, словами, что сделал соперник?

    – Поскольку я говорю только на португальском и не владею русским, то пришлось прибегнуть к языку жестов.

    – Как ты думаешь, почему игрок красно-белых так себя вел по отношению к тебе? Может, ты что-то ему сделал или больно ударил по ноге?

    – Как я и говорил, он постоянно меня провоцировал, когда пробегал рядом, издавал ухающие звуки – «У-у-у», что-то говорил по-русски, но я не понимал что.

    Я ничего противозаконного против него не делал, не бил, не грубил. Но я очень хорошо его опекал, плотно играл в отборе, и он ничего не мог со мной поделать. Видимо, поэтому решил действовать в другом ключе.

    – Хорошо, что справедливость восторжествовала, и карточку тебе отменили.

    – Согласен, меня несправедливо удалили. Но матч прошел, страница перевернута и назад не вернуться. Возможно, результат был бы и правда другой, мы потеряли очень важные очки.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    02.06.2023 12:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +518

      cska1948 17 часов назад

      "...Игрок «Спартака» продемонстрировал этот жест в первый раз гораздо раньше удаления, в центре поля, а затем издал звук уханья – «У-у-у». Я тогда сразу посмотрел на бокового судью и пытался обратить его внимание на этот эпизод..."
      -------------------
      Эти слова Роши подтверждает видео этого эпизода, которое было показано в программе "Правила игры" на канале Матч Премьер.

      0
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      Рейтинг: +20099

      Cleaner 18 часов назад

      Я уже писал, что Соболев всю эту игру вел себя, как обезьяна. Корчил рожи, орал и показывал язык. Только за это ему нужно желтую было показывать... Стыдно за команду, в которой играет такой футболист...(((

      2
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      Рейтинг: +2583

      ПалкоВводецъ (returned) 20 часов назад

      Дельфин скользкий неадекват с улыбкой дауна. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +241

      za logiku 21 час назад

      Очень смешно))) роша не грубил, ага...

      0
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      Рейтинг: +22614

      Persona_non_Grata 21 час назад

      Ну а ты весь матч трусы "поправлял", ну или что-то еще ...

      0
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      Рейтинг: +497

      arrivalgist 22 часа назад

      Давно

      0
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      Рейтинг: +18531

      NewLife 22 часа назад

      Язык жестов опасен, особенно для педиков с помойки)

      2
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      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka > NewLife 20 часов назад

      У тебя эскортница головного мозга .

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      Рейтинг: +20099

      Cleaner > Barmaleushka 18 часов назад

      "Эскортница головного мозга". Это диагноз всему Спартаку!...)))

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      Рейтинг: +24766

      DOCTOR PENALTY 23 часа назад

      Если РФС удосужится провести расследование по интервью и факты подтвердятся, Соболев может попасть на серьёзную дисквалификацию. Если не подтвердятся, попадает Роша за клевету. Уголовное дело на поверхности. (((

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      Рейтинг: +12679

      Вомбат > DOCTOR PENALTY 22 часа назад

      Никакого расследования не надо. Достаточно открыть интервью Соболева, в котором он приводил выдуманный им от начала до конца диалог с Рошей. Точно так же он выдумал от начала до конца как его провоцировали Малком и Клаудиньо. Ему и в голову не пришло, что его ложь разоблачается на счет раз. Ведь эти люди не говорят по-русски, а Соболев не говорит на других языках. Он даже не знает, на каком языке говорят бразильцы, и если бы журналист, который записывал красно-белые бредни был сам НЕ карсно-белый, он бы обязательно это выяснил. Надеюсь, он прочитает интервью Роши и запомнит, что бразильцы говорят по португальски. Чтобы в будущем врать более убедительно.

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      Рейтинг: +308

      Burtaze 23 часа назад

      врёт Роша..про «У-у-у»...
      дельфины не укают...

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      Рейтинг: +2649

      serglider > Burtaze 21 час назад

      Что бы спародировать дельфина нужно иметь недюжий талант! Соболев как футболист то не ахти, а вы хотите от него еще актерские трюки на высоком уровне исполнения?

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      Рейтинг: +20099

      Cleaner > serglider 18 часов назад

      Обезьяну Соболев изобразил ВЕЛИКОЛЕПНО...)))

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      Рейтинг: +6041

      Павелий 23 часа назад

      Нормальный Роша в Спартаке играл. А это странная копия какая-то...

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