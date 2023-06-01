Канчельскис предположил, что Промеса подставили в деле с контрабандой кокаина

Андрей Канчельскис не исключил, что Квинси Промеса подставили в Нидерландах.

Прокуратура обвинила футболиста «Спартака» в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.

На родине вингера также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.

Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

– Насколько я знаю, в Голландии есть легализация. Интересная проблема возникла, конечно. Может быть, еще есть какой‑то аспект этой проблемы.

Тут нужны стопроцентные доказательства, а если они есть – пусть вызывают его домой. Они там уже и примут решение.

Пока мы можем только гадать. Может быть, у Промеса ничего не было, может быть, подстава какая‑то. Пусть сначала разберутся правоохранительные органы Нидерландов.

– Адвокат Александр Добровинский сказал, что Промес сможет избежать экстрадиции в случае получения российского гражданства, пойдет «Спартак» на такой шаг?

– Здесь решение должен уже принимать клуб. Квинси многое сделал для «Спартака», не буду спорить. Как посчитает нужным руководители клуба – так и будет. Будем следить за ситуацией.