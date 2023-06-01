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    • Канчельскис предположил, что Промеса подставили в деле с контрабандой кокаина

    Канчельскис предположил, что Промеса подставили в деле с контрабандой кокаина

    Андрей Канчельскис не исключил, что Квинси Промеса подставили в Нидерландах.

    • Прокуратура обвинила футболиста «Спартака» в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.
    • На родине вингера также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
    • Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

    – Насколько я знаю, в Голландии есть легализация. Интересная проблема возникла, конечно. Может быть, еще есть какой‑то аспект этой проблемы.

    Тут нужны стопроцентные доказательства, а если они есть – пусть вызывают его домой. Они там уже и примут решение.

    Пока мы можем только гадать. Может быть, у Промеса ничего не было, может быть, подстава какая‑то. Пусть сначала разберутся правоохранительные органы Нидерландов.

    – Адвокат Александр Добровинский сказал, что Промес сможет избежать экстрадиции в случае получения российского гражданства, пойдет «Спартак» на такой шаг?

    – Здесь решение должен уже принимать клуб. Квинси многое сделал для «Спартака», не буду спорить. Как посчитает нужным руководители клуба – так и будет. Будем следить за ситуацией.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.06.2023 21:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1173

      SLADE2019 2 июня, 11:51

      Кому он нужен, чтобы подставлять его? Полную чушь зачем нести. Пусть или на суд летит, или гражданство просит. Делов то.

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      Рейтинг: +10

      PopAmira 2 июня, 10:33

      Промес, конечно, наследил в ЕС...

      0
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      Рейтинг: +21523

      derrik2000 1 июня, 23:31

      Ещё Адин х А хол на сайте нарисовался???

      0
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      Рейтинг: +1154

      Alex Flash 1 июня, 23:17

      он и так хорошо получает.На фига ему в этот какан лезть

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      Рейтинг: +47

      Ччаппай 1 июня, 21:36

      Уж за кого, а за Полина переживать не стоит. По крайней мере за справедливость судейского решения. Не в российском же судилище судить будут.

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      Рейтинг: +21523

      derrik2000 > Ччаппай 1 июня, 23:30

      Ещё один х А хол нарисовался???

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      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka > derrik2000 2 июня, 08:31

      Странно , кто же их плодит ,ведь однополые браки не дают потомства .

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      Рейтинг: +21523

      derrik2000 > Barmaleushka 2 июня, 09:49

      Спорами размножаются. Ну, или мелко порезанными кусочками сала...

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