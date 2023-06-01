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  • Канчельскис предположил, что Промеса подставили в деле с контрабандой кокаина

Канчельскис предположил, что Промеса подставили в деле с контрабандой кокаина

1 июня 2023, 21:20
4

Андрей Канчельскис не исключил, что Квинси Промеса подставили в Нидерландах.

  • Прокуратура обвинила футболиста «Спартака» в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.
  • На родине вингера также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
  • Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

– Насколько я знаю, в Голландии есть легализация. Интересная проблема возникла, конечно. Может быть, еще есть какой‑то аспект этой проблемы.

Тут нужны стопроцентные доказательства, а если они есть – пусть вызывают его домой. Они там уже и примут решение.

Пока мы можем только гадать. Может быть, у Промеса ничего не было, может быть, подстава какая‑то. Пусть сначала разберутся правоохранительные органы Нидерландов.

– Адвокат Александр Добровинский сказал, что Промес сможет избежать экстрадиции в случае получения российского гражданства, пойдет «Спартак» на такой шаг?

– Здесь решение должен уже принимать клуб. Квинси многое сделал для «Спартака», не буду спорить. Как посчитает нужным руководители клуба – так и будет. Будем следить за ситуацией.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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Alex Flash
1685650655
он и так хорошо получает.На фига ему в этот какан лезть
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derrik2000
1685651463
Ещё Адин х А хол на сайте нарисовался???
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PopAmira
1685691190
Промес, конечно, наследил в ЕС...
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SLADE2019
1685695899
Кому он нужен, чтобы подставлять его? Полную чушь зачем нести. Пусть или на суд летит, или гражданство просит. Делов то.
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