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    • «Это другое»: Соболев – о непристойном жесте игрока «Севильи» в финале Лиги Европы

    «Это другое»: Соболев – о непристойном жесте игрока «Севильи» в финале Лиги Европы

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал непристойный жест полузащитника «Севильи» Хоана Хордана в финале Лиги Европы против «Ромы».

    • Основное время завершилось ничьей 1:1, в серии пенальти «Севилья» победила со счетом 4:1.
    • После решающего 11-метрового Хордан схватился за пах.
    • КДК дисквалифицировал Соболева на 4 матча за похожий жест в адрес игрока ЦСКА Виллиана Роши.

    «Это другое...» – написал Соболев в телеграме.

    Фото: Gettyimages.ru / Maja Hitij

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    Источник: телеграм-канал Александра Соболева

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    01.06.2023 14:26
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20099

      Cleaner 1 июня, 20:17

      Ой, стыдно за Спартак!!! Только вроде затихло, а красно-белый гопник Соболев опять вылез...(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20099

      Cleaner 1 июня, 20:16

      Соболев, пропади уже куда ни будь! Мозгов не хватило даже на то, чтобы промолчать...(((((((((((((((((((((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +454

      Romeo 123 1 июня, 18:37

      Дурачок молчал бы лучше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13998

      R_a_i_n 1 июня, 17:08

      У них там и мужики в сраки ипутся и это поощряется государствами. И что теперь, пример с гомиков брать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1510

      elessar arnor > R_a_i_n 1 июня, 19:46

      от того рождаемость у них выше, чем в рф с южанами и азиатами?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +13998

      R_a_i_n > elessar arnor 1 июня, 21:38

      В Европе рождаемость выше?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1510

      elessar arnor > R_a_i_n 19 часов назад

      угу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13998

      R_a_i_n > elessar arnor 17 часов назад

      С чего это? Статистика говорит об обратном.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8528

      Беспонтий 1 июня, 16:20

      ну
      там поизящней и значительно побольше
      а если там другое
      то п.здуй туда
      ну или хотя бы в польшу
      ---------------------
      тварь прощения просила?(

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2236

      Bozigit 1 июня, 15:32

      Пишут что его кастрируют)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      baden1969 1 июня, 14:34

      Так у них там все "радужные", а у нас так не принято...
      К сожалению, не все это понимают...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +875

      dragoon000320 > baden1969 1 июня, 14:47

      откуда вы только такие дремучие беретесь непонятно... одно радует что ваше время уйдет и все это ханжество, совковость постепенно исчезнет из этого мира

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9808

      САДЫЧОК > baden1969 1 июня, 14:51

      Клиника !

      1
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      Рейтинг: +103

      baden1969 > dragoon000320 1 июня, 15:36

      Работая тренером далеко не первый год еще раз убеждаюсь, что чувство уважения к соперникам, к окружающим прививают в основном тренеры, как Вы называете "дремучие", хотя далеко не все. И очень не хочется смотреть футбол, где откровенное хамство и бескультурье оправдывается эмоциями и "выбросами" адреналина.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1971

      Suvorov51 > baden1969 1 июня, 17:00

      Ну не знаю, я свами не согласен, уважение прививается в семье, а вот все остальное это в школе, на тренировках ну и т.д.

      0
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      ...
      Рейтинг: +47

      Ччаппай > Suvorov51 1 июня, 17:36

      Те, кто серьёзно занимаются спортом, с тренерами проводят не на много меньше времени, чем с семьёй. И иногда тренеры гораздо больше вкладывают в детей, чем семья.

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