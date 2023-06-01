«Это другое»: Соболев – о непристойном жесте игрока «Севильи» в финале Лиги Европы

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал непристойный жест полузащитника «Севильи» Хоана Хордана в финале Лиги Европы против «Ромы».
- Основное время завершилось ничьей 1:1, в серии пенальти «Севилья» победила со счетом 4:1.
- После решающего 11-метрового Хордан схватился за пах.
- КДК дисквалифицировал Соболева на 4 матча за похожий жест в адрес игрока ЦСКА Виллиана Роши.
«Это другое...» – написал Соболев в телеграме.
Фото: Gettyimages.ru / Maja Hitij
Источник: телеграм-канал Александра Соболева