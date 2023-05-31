Мостовой прокомментировал обвинения в адрес Промеса в контрабанде кокаина

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о привлечении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса к ответственности за участие в контрабанде наркотиков.

Прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.

На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.

Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

«Я слышал об этих обвинениях, мы слышали также историю с вооруженным нападением. Он уже находится под следствием в Нидерландах.

Конечно, это сказывается на репутации «Спартака». Люди знают, читают про эту ситуацию. Все это печально», – сказал Мостовой.