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    • Мостовой прокомментировал обвинения в адрес Промеса в контрабанде кокаина

    Мостовой прокомментировал обвинения в адрес Промеса в контрабанде кокаина

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о привлечении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса к ответственности за участие в контрабанде наркотиков.

    • Прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.
    • На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
    • Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

    «Я слышал об этих обвинениях, мы слышали также историю с вооруженным нападением. Он уже находится под следствием в Нидерландах.

    Конечно, это сказывается на репутации «Спартака». Люди знают, читают про эту ситуацию. Все это печально», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20066

      Cleaner 1 час назад

      Обвиняют Промеса, а стыдно за Спартак.

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      Рейтинг: +34621

      VVM1964 > Cleaner 1 час назад

      Какое отношение к этой истории имеет Спартак, впрочем чего это я - какой смысл задавать идиотам этот вопрос ?

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