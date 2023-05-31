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  • Мостовой прокомментировал обвинения в адрес Промеса в контрабанде кокаина

Мостовой прокомментировал обвинения в адрес Промеса в контрабанде кокаина

31 мая 2023, 15:49
7

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о привлечении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса к ответственности за участие в контрабанде наркотиков.

  • Прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.
  • На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
  • Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

«Я слышал об этих обвинениях, мы слышали также историю с вооруженным нападением. Он уже находится под следствием в Нидерландах.

Конечно, это сказывается на репутации «Спартака». Люди знают, читают про эту ситуацию. Все это печально», – сказал Мостовой.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Мостовой Александр
Комментарии (7)
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aaaaahhhh
1685544845
видимо весь ум в ногах у этого человека. как рот откроет так что то сморозит..
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jek718875
1685545393
Мы требуем чтобы суд проходил у нас,мы будем судить его нашим судом, самым честным и справедливым судом в мире
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То ли ещё будет
1685574037
Мне вот интересно, каким это боком привязывают клуб, к любым действиям футболиста, когда он в этом клубе не играл в тот момент? А Мостовой, Кавазашвили, Губерниев работают судьями в нидерландском суде, и уже вынесли обвинительный приговор?
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SLADE2019
1685596596
Все правильно Мостовой казал, можно хоть двойное и тройное сальто делать, доказывая, что Спартак здесь не при чем. Но для большинства людей, именно так, как сказал Мостовой. Не надо никого обманывать, утверждая обратное.
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