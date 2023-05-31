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    • Дзюба – Слуцкому: «Не пробовал «Биг Мак»? А я не дрочу тогда, ***»

    Дзюба – Слуцкому: «Не пробовал «Биг Мак»? А я не дрочу тогда, ***»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пошутил над Леонидом Слуцким в шоу «Ну, так нельзя, ***», гостем которого стал Александр Самедов.

    Дзюба: Леонид Викторович, вы так и не ответили на интересный вопрос. Вы пробовали, как это называется – сейчас вышло, Сань, Биг...

    Самедов: «Биг Мак»? А, «Биг Хит».

    Слуцкий: Нет, не пробовал. Серьезно.

    Дзюба: Опять *** (врет), да что ж такое.

    Слуцкий: А как без этого?

    Дзюба: А я не дрочу тогда, ***. Мы, ***, долго будем продолжать *** (врать) здесь? Я не могу, ***, один тут тащу. Не ел он «Биг Мак». Хотя только что все лицо было в этом салате. Да что ж такое-то?

    • Дзюба и Слуцкий дружат.
    • Тренер без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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