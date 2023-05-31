Дзюба – Слуцкому: «Не пробовал «Биг Мак»? А я не дрочу тогда, ***»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пошутил над Леонидом Слуцким в шоу «Ну, так нельзя, ***», гостем которого стал Александр Самедов.

Дзюба: Леонид Викторович, вы так и не ответили на интересный вопрос. Вы пробовали, как это называется – сейчас вышло, Сань, Биг...

Самедов: «Биг Мак»? А, «Биг Хит».

Слуцкий: Нет, не пробовал. Серьезно.

Дзюба: Опять *** (врет), да что ж такое.

Слуцкий: А как без этого?

Дзюба: А я не дрочу тогда, ***. Мы, ***, долго будем продолжать *** (врать) здесь? Я не могу, ***, один тут тащу. Не ел он «Биг Мак». Хотя только что все лицо было в этом салате. Да что ж такое-то?