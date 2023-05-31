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    • Семак рассказал, что другие клубы должны перенять у «Зенита»

    Семак рассказал, что другие клубы должны перенять у «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе клуба из Петербурга с болельщиками.

    – После игры с «Факелом» будет на поле большая дискотека. Если вспомнить школьное время, то у вас какая роль на дискотеках – вы любите танцевать? Быстрые, медленные мелодии, танго, рок-н-ролл, тверк?

    – Что касается моей роли на дискотеке – статист. С тех времен больше занимаюсь наблюдением и контролем за ситуацией. Должен же кто-то быть на страже.

    Что касается самих дискотек, у каждого может быть свое понимание, кому и что нравится. Мне нравятся многие разновидности танцев – приятно смотреть и наблюдать.

    По поводу дискотеки на футбольном поле – будет не только дискотека, но и сюрприз, подарок клуба нашим болельщикам, который им понравится. Раскрывать подробности, наверное, не могу.

    Ждем наших болельщиков, потому что эмоции, которые они привносят посредством своих переживаний, создают прекрасную атмосферу на футбольном поле. Можем гордиться, что в это непростое время количество болельщиков, которые приходят к нам, остается очень большим.

    Многим клубам стоит брать пример и стараться так же много работать с болельщиками, что посещаемость была выше. А мы постараемся своей игрой поблагодарить наших дорогих болельщиков за их участие в нашей жизни, небезразличие и помощь.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6037

      Павелий 8 минут назад

      Раздавать билеты всем подряд для статистики и работать с болельщиками - это 2 большие разницы. Это прямо как Серёжа Семак и профессиональный тренер.

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