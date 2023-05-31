Кавазашвили осудил Промеса за уголовное дело о контрабанде кокаина

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о привлечении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса к ответственности за участие в контрабанде наркотиков.

Прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.

На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.

Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

«Как гражданин великой страны России я осуждаю любого человека, который имеет отношение к этому пагубному делу и использует его в различных целях.

Но давайте дождемся решения суда. Слухи я не комментирую», – сказал Кавазашвили.