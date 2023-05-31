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    • Кавазашвили осудил Промеса за уголовное дело о контрабанде кокаина

    Кавазашвили осудил Промеса за уголовное дело о контрабанде кокаина

    Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о привлечении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса к ответственности за участие в контрабанде наркотиков.

    • Прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.
    • На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
    • Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

    «Как гражданин великой страны России я осуждаю любого человека, который имеет отношение к этому пагубному делу и использует его в различных целях.

    Но давайте дождемся решения суда. Слухи я не комментирую», – сказал Кавазашвили.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 00:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4677

      Бомбардиръ 10 минут назад

      И это сказал грузин, который в недавнем интервью хвастался своими связями с криминальным миром?

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