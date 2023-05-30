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  • Кривохарченко раскрыл обстоятельства ухода с «Матч ТВ»: «25 февраля написал, что не буду выходить в эфир»

Кривохарченко раскрыл обстоятельства ухода с «Матч ТВ»: «25 февраля написал, что не буду выходить в эфир»

30 мая 2023, 18:30
7

Сергей Кривохарченко рассказал, когда и почему покинул телеканал «Матч ТВ».

– Ты комментировал хоть один матч после 24 февраля?

Я комментировал один матч. 24-го числа. В полубессознательном состоянии, мне потом об этом много интересного писали и говорили. Но там просто не было вариантов.

Это был матч Лиги Европы, «Лейпциг» с кем-то играл. 25-го я написал начальству, что не буду выходить в эфир. Какое-то время я не выходил в эфир, а потом уволился.

– А что ты говорил не то?

– Я говорил все то, просто по моему тону и голосу было многое понятно.

– А почему уволился и вообще уехал?

Для меня казалось непредставимым комментировать как ни в чем не бывало.

– Почему ты не ушел с «Матч ТВ» до 24 февраля?

– У меня реально не было поводов уходить с «Матч ТВ». Помимо того, что произошло в 2014 году, все эти годы, которые я работал на «Матч ТВ», там, конечно, случались какие-то неприятные ситуации рабочего характера. Но поводов уходить с «Матч ТВ» у меня не было. А почему я должен был уйти? Или мог уйти, как ты думаешь?

– Ну, во-первых, это государственный канал.

– Нет.

– Ну, хорошо.

– «Газпром-Медиа». Ну, ТНТ – государственный канал?

– Ну, хорошо, может быть, формально и юридически это не государственный канал, но де-факто – вполне себе государственный. И «Газпром-Медиа» связан с государством.

– Еще раз, «Газпром-Медиа» – это формально и юридически не государственная компания.

– Но это все-таки пропагандистский канал по своей сути, он создан для того, чтобы пропагандировать великий русский спорт.

– У меня не было такого ощущения. Когда его создавали, его создавали по довольно понятным экономическим и организационным причинам, сливая «НТВ-Плюс» и спортивную редакцию «России 2», чтобы был один большой спортивный холдинг.

Но, грубо говоря, задачи пропагандировать великий российский спорт, по крайней мере, перед огромным количеством людей, работавших на «Матч ТВ», никто не ставил. И когда руководство с нами общалось, никто не говорил: вы должны пропагандировать российский спорт великий. Опять же, потому что российский спорт местами не очень великий, мягко говоря.

Поскольку я футбол в основном смотрел, среди футбольных комментаторов вот таких условных ура-патриотов, которые бы пропагандировали великий российский спорт, я не знал никого.

  • Кривохарченко покинул «Матч ТВ» в марте 2022 года.
  • Он проработал на телеканале около 7 лет.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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Ill Ich
1685462067
Какой чувствительный молодой человек, такую неприязнь испытывал - аж кушать не мог! Как комментатор, правда, был хорош. Ну да ладно...
Ответить
777+
1685463175
Мутный парниша - не рыба, не мясо, Не люблю, когда из продукта делают плиссервы, Ушел и ушел - никто не заплачет, Вскрываются, однако, тухлые консервы....
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MaxRnD
1685463777
Обсос, что снаружи, что внутри
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DOCTOR PENALTY
1685464259
Бред какой-то.
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paracetamol
1685471120
А мне не жалко, что он ушел, кажется майданутый он *****.
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alp
1685475119
да блин, кто это такой и почему о нем тут статью тиснули??
Ответить
ItalianFootball
1685517780
Кто это такой ?
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