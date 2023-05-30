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    • Аршавин ответил, есть ли у «Зенита» план на случай ухода бразильцев

    Аршавин ответил, есть ли у «Зенита» план на случай ухода бразильцев

    Андрей Аршавин высказался о том, что «Зенит» может летом потерять несколько бразильских легионеров.

    • Малком интересен «ПСЖ» и топ-клубам АПЛ.
    • Вендела хочет подписать «Рома».
    • На Дугласа Сантоса претендует «Барселона».
    • Роберт Ренан привлек внимание «Реала» и английских грандов.
    • Клаудиньо связывали с переходом в «Палмейрас».

    «Конечно же, все в клубе довольны бразильцами, которых мы имеем. Есть желание их сохранить. Но все понимают ситуацию, что может произойти по-разному: может никто не уйти, может, уйдeт один, два или три.

    Понимая это, клуб так или иначе смотрит игроков на замену, планирует что-то. План Б отчасти существует, но хотелось бы пожить по плану А, чтобы они продолжали играть.

    Интерес «Зенита» к Пиняеву? Если бы я даже знал, то вряд ли мог бы комментировать. Мне нравится Пиняев. «Зенит» следит за всеми футболистами, которые претендуют на место в сборной России или уже находятся там», – заявил Аршавин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +926

      Номэд 10 минут назад

      Вот у 7:1 всегда есть план. Не 7 раз отсосать, так 7 раз в анус дать. Гыгы

      0
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      Рейтинг: +2528

      ПалкоВводецъ (returned) > Номэд 8 минут назад

      Тебя 7-1 Семь раз поимел в рот и один в анус! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +20045

      Cleaner 37 минут назад

      Есть ли у вас план, мистер Фикс? ... Да у меня есть целых три плана!!!

      0
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      Рейтинг: +2948

      фанат джигурды 42 минуты назад

      следит за всеми футболистами, которые претендуют на место в сборной России или уже находятся там», – заявил Аршавин.

      Вот и вся политика...

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      Рейтинг: +24745

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      "... все в клубе довольны бразильцами, которых мы имеем..." ))) А деревянный предпочитал иранцев. )))

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      Рейтинг: +926

      Номэд 1 час назад

      7:1 любитель семь раз соснуть и один раз в попку дать. Ну или наоборот...

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      Рейтинг: +5363

      PAREVG. 1 час назад

      Конечно есть, купить еще десяток мартыхаев, и дать им гражданство

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      Рейтинг: +18005

      Barmaleushka > PAREVG. 46 минут назад

      Набрать в "рейхе" крутых "спесиялистов" и платить им деньги немалые .

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