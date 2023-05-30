Аршавин ответил, есть ли у «Зенита» план на случай ухода бразильцев

Андрей Аршавин высказался о том, что «Зенит» может летом потерять несколько бразильских легионеров.

Малком интересен «ПСЖ» и топ-клубам АПЛ.

Вендела хочет подписать «Рома».

На Дугласа Сантоса претендует «Барселона».

Роберт Ренан привлек внимание «Реала» и английских грандов.

Клаудиньо связывали с переходом в «Палмейрас».

«Конечно же, все в клубе довольны бразильцами, которых мы имеем. Есть желание их сохранить. Но все понимают ситуацию, что может произойти по-разному: может никто не уйти, может, уйдeт один, два или три.

Понимая это, клуб так или иначе смотрит игроков на замену, планирует что-то. План Б отчасти существует, но хотелось бы пожить по плану А, чтобы они продолжали играть.

Интерес «Зенита» к Пиняеву? Если бы я даже знал, то вряд ли мог бы комментировать. Мне нравится Пиняев. «Зенит» следит за всеми футболистами, которые претендуют на место в сборной России или уже находятся там», – заявил Аршавин.