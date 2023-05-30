Орлов назвал причину весеннего спада «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов оценил результаты «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

«Абаскаль сказал, что остается в «Спартаке». Что ж, это хорошая новость для красно-белых. При этом тренере явно виден прогресс – и по игре, и по результату.

Но как же его все-таки подвел Соболев своим безрассудным поступком! Абаскаль лишился забивного форварда, на которого рассчитывал... Соболева как раз и не хватило в игре с «Пари НН». Нападающий-то он добротный, но пора уже взрослеть.

А если «Спартак» не станет вторым? Это же не шутки. За третье место – другие премиальные. Другие деньги! Разве Абаскалю могло в страшном сне присниться, что у него ведущий нападающий способен на такие вещи...

Абаскаль в целом качественно сработал. А спад «Спартака» весной связан с тем, что этот тренер никогда ранее не сталкивался с такой длительной зимней подготовкой. Отсюда и некоторые просчеты», – сказал Орлов.