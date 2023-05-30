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    Орлов назвал причину весеннего спада «Спартака»

    Комментатор Геннадий Орлов оценил результаты «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

    «Абаскаль сказал, что остается в «Спартаке». Что ж, это хорошая новость для красно-белых. При этом тренере явно виден прогресс – и по игре, и по результату.

    Но как же его все-таки подвел Соболев своим безрассудным поступком! Абаскаль лишился забивного форварда, на которого рассчитывал... Соболева как раз и не хватило в игре с «Пари НН». Нападающий-то он добротный, но пора уже взрослеть.

    А если «Спартак» не станет вторым? Это же не шутки. За третье место – другие премиальные. Другие деньги! Разве Абаскалю могло в страшном сне присниться, что у него ведущий нападающий способен на такие вещи...

    Абаскаль в целом качественно сработал. А спад «Спартака» весной связан с тем, что этот тренер никогда ранее не сталкивался с такой длительной зимней подготовкой. Отсюда и некоторые просчеты», – сказал Орлов.

    • Абаскаль в клубе с лета.
    • Зимой он продлил контракт до 2025 года.
    • «Спартак» борется за серебро в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +34597

      VVM1964 17 минут назад

      Даже устами Орлова может звучать истина !!!)))

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      Рейтинг: +14923

      Алексей З 23 минуты назад

      Не дело сотруднику Зенита ( Газпрома) оценивать работу в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +34

      Красногандончик 1 час назад

      А чё спада ? В 7 из последних 9 матчей хряков откровенно тянут за уши. Только в двух играх (с Химками и НН), в которых они решили судье не башлять, чуть не обосрались, а так у них всё отлично. Ещё пеналь в игре с КС и всё в ажуре

      0
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      Рейтинг: +2531

      alefreddy > Красногандончик 1 час назад

      что то хреново тянут результата нет

      1
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      Рейтинг: +34

      Красногандончик > alefreddy 1 час назад

      Как нет, почти на второе место затянули

      0
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      Рейтинг: +1273

      Спартач80 > Красногандончик 1 час назад

      Мразота старая,а чего про матч с Краснодаром молчишь,где вас судьи тянули?

      1
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      Рейтинг: +14923

      Алексей З > Спартач80 25 минут назад

      Думаешь он армейский ? Судя по погонялу , использованный и брошенный, отстой короче .

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