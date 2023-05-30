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  • Судья ошибочно засчитал гол «Зенита» в ворота «Сочи» (Игорь Федотов)

Судья ошибочно засчитал гол «Зенита» в ворота «Сочи» (Игорь Федотов)

30 мая 2023, 08:28
7

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Рафаэля Шафеева на матче «Сочи» – «Зенит» (1:1) в 29-м туре чемпионата России.

«На 49-й минуте Шафеев неправильно назначил штрафной удар в пользу «Зенита». И, как назло, после этого был забит гол прямым ударом.

Футболист «Сочи» ничего не делал – он тянулся к мячу и играл в него. А соперник, пробежав линию мяча, начал тормозить и завалился», – сказал Федотов.

  • От поражения досрочного чемпиона спас Густаво Мантуан.
  • Сочинцы остались на десятом месте.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Федотов Игорь
Комментарии (7)
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ilichkadr
1685429010
Ну, и заголовок, епт.... Если "Шафеев неправильно назначил штрафной удар в пользу «Зенита»", то как можно ошибочно засчитать гол!? Причинно-следственная связь отдыхает....
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Вомбат
1685430150
Не слишком ли много тут Федотова с его откровенным бредом?
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Garrincha58
1685430388
Федот да не тот расскажи лучше анекдот смешнее будет
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Bomjipidary
1685443689
Тоже мне сделал открытие. Судьи в матче с ЦСКА ни чего сделать не смогли, т.к кони играли чисто, красиво, аккуратно. И кукуляк искал хоть какую то зацепочку, чтобы пердежи не проиграли.
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Barmaleushka
1685455338
"И, как назло, после этого был забит гол прямым ударом." Как назло . Что ещё услышать от этого хрюкозавра .
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