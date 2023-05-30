Судья ошибочно засчитал гол «Зенита» в ворота «Сочи» (Игорь Федотов)

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Рафаэля Шафеева на матче «Сочи» – «Зенит» (1:1) в 29-м туре чемпионата России.

«На 49-й минуте Шафеев неправильно назначил штрафной удар в пользу «Зенита». И, как назло, после этого был забит гол прямым ударом.

Футболист «Сочи» ничего не делал – он тянулся к мячу и играл в него. А соперник, пробежав линию мяча, начал тормозить и завалился», – сказал Федотов.