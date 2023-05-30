Судья ошибочно засчитал гол «Зенита» в ворота «Сочи» (Игорь Федотов)

Федотов, пора уже усвоить голы Зенита ОШИБОЧНО не забиваются.
Надоело уже одно и тоже обсуждать.
"Беспредел" питерских охватил уже ( и давно) всю страну , а мы всё на футбол смотрим.
Всё что творится в стране и в футболе в частности , инициировали именно уроженцы города Петра. Простроил на болотах и костях , аукается сейчас.
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Рафаэля Шафеева на матче «Сочи» – «Зенит» (1:1) в 29-м туре чемпионата России.
«На 49-й минуте Шафеев неправильно назначил штрафной удар в пользу «Зенита». И, как назло, после этого был забит гол прямым ударом.
Футболист «Сочи» ничего не делал – он тянулся к мячу и играл в него. А соперник, пробежав линию мяча, начал тормозить и завалился», – сказал Федотов.
- От поражения досрочного чемпиона спас Густаво Мантуан.
- Сочинцы остались на десятом месте.