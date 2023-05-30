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    • Судья ошибочно засчитал гол «Зенита» в ворота «Сочи» (Игорь Федотов)

    Судья ошибочно засчитал гол «Зенита» в ворота «Сочи» (Игорь Федотов)

    Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Рафаэля Шафеева на матче «Сочи» – «Зенит» (1:1) в 29-м туре чемпионата России.

    «На 49-й минуте Шафеев неправильно назначил штрафной удар в пользу «Зенита». И, как назло, после этого был забит гол прямым ударом.

    Футболист «Сочи» ничего не делал – он тянулся к мячу и играл в него. А соперник, пробежав линию мяча, начал тормозить и завалился», – сказал Федотов.

    • От поражения досрочного чемпиона спас Густаво Мантуан.
    • Сочинцы остались на десятом месте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14915

      Алексей З 30 минут назад

      Федотов, пора уже усвоить голы Зенита ОШИБОЧНО не забиваются.
      Надоело уже одно и тоже обсуждать.
      "Беспредел" питерских охватил уже ( и давно) всю страну , а мы всё на футбол смотрим.
      Всё что творится в стране и в футболе в частности , инициировали именно уроженцы города Петра. Простроил на болотах и костях , аукается сейчас.

      0
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      Рейтинг: +17594

      Garrincha58 1 час назад

      Федот да не тот расскажи лучше анекдот смешнее будет

      0
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      Рейтинг: +12661

      Вомбат 1 час назад

      Не слишком ли много тут Федотова с его откровенным бредом?

      0
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      Рейтинг: +18920

      ilichkadr 1 час назад

      Ну, и заголовок, епт....
      Если "Шафеев неправильно назначил штрафной удар в пользу «Зенита»", то как можно ошибочно засчитать гол!?
      Причинно-следственная связь отдыхает....

      1
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      Рейтинг: +913

      Номэд 2 часа назад

      У вшивых половина голов забиты с нарушениями. Но это же гаСпром. Им всё можно!

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