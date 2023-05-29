Мостовой назвал причину весеннего спада «Спартака»

Александр Мостовой объяснил, почему в этом сезоне «Спартак» весной играл хуже, чем осенью.

«Второе или третье место – для меня не принципиально. Вылетели от «Акрона» из Кубка. Вторую часть сезона проводят не важно, но у руководства и тренерского штаба все замечательно.

Причина спада? В первой части сезона все были голодные! Глаза горели, все хотели доказывать! А во второй части все это пропало!» – сказал Мостовой.