Мостовой назвал причину весеннего спада «Спартака»

Александр Мостовой объяснил, почему в этом сезоне «Спартак» весной играл хуже, чем осенью.
«Второе или третье место – для меня не принципиально. Вылетели от «Акрона» из Кубка. Вторую часть сезона проводят не важно, но у руководства и тренерского штаба все замечательно.
Причина спада? В первой части сезона все были голодные! Глаза горели, все хотели доказывать! А во второй части все это пропало!» – сказал Мостовой.
- «Спартак» набрал 54 очка в 29 турах РПЛ.
- Им осталось сыграть с «Крыльями Советов» (3 июня).
- Москвичи победили только в 1 из 5 последних матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»