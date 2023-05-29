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    Мостовой назвал причину весеннего спада «Спартака»

    Александр Мостовой объяснил, почему в этом сезоне «Спартак» весной играл хуже, чем осенью.

    «Второе или третье место – для меня не принципиально. Вылетели от «Акрона» из Кубка. Вторую часть сезона проводят не важно, но у руководства и тренерского штаба все замечательно.

    Причина спада? В первой части сезона все были голодные! Глаза горели, все хотели доказывать! А во второй части все это пропало!» – сказал Мостовой.

    • «Спартак» набрал 54 очка в 29 турах РПЛ.
    • Им осталось сыграть с «Крыльями Советов» (3 июня).
    • Москвичи победили только в 1 из 5 последних матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +37

      Михалыч1963 21 минуту назад

      Помойные вылезли , смрад пошел .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2514

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Ничего страшного. Хрюндели в товарняках отыграются. Там они короли. Затем начнутся трудовые будни чемпионата, где их будут драть все кому не лень. Гыгыгы

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5214

      Питерский князь > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      И все это будет под бурное нытье Заремы и болельщиков, короче биполярных.
      :)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33853

      oyabun 1 час назад

      И это он назвал "причину"? Пафосный бред какой то.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      Bez Imeni > oyabun 1 час назад

      это загаловок такой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5214

      Питерский князь 1 час назад

      Все куда проще, команда обсосков.
      :)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Красногандончик 1 час назад

      Так это ещё судьи тащат, а если бы не тащили ?

      5
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