Лунев возвращается в Россию: «Открыт для предложений»

Антон Смирнов, агент экс-вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил о возвращении игрока в Россию.

«Андрей Лунев сегодня возвращается в Россию. Со здоровьем наметилась положительная тенденция. Последнюю неделю Андрей тренировался в общей группе.

В настоящее время Лунев открыт для предложений по дальнейшему трудоустройству», – написал Смирнов в телеграме.