Лунев возвращается в Россию: «Открыт для предложений»

Антон Смирнов, агент экс-вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил о возвращении игрока в Россию.
«Андрей Лунев сегодня возвращается в Россию. Со здоровьем наметилась положительная тенденция. Последнюю неделю Андрей тренировался в общей группе.
В настоящее время Лунев открыт для предложений по дальнейшему трудоустройству», – написал Смирнов в телеграме.
- 22 мая Лунев покинул «Байер»
- За 2 сезона в немецком клубе голкипер провел 3 матча и пропустил 4 гола.
- До «Байера» Лунев выступал за «Зенит».
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова