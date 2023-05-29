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    • Месси проигнорировал церемонию награждения по итогам сезона Лиги 1, отправившись на концерт в Барселону

    Месси проигнорировал церемонию награждения по итогам сезона Лиги 1, отправившись на концерт в Барселону

    Лионель Месси не стал посещать церемонию, на которой вручались индивидуальные награды по итогам сезона Лиги 1.

    Форвард «ПСЖ» попал в символическую сборную, а также был номинирован на звание лучшего игрока чемпионата Франции.

    Вместо торжественного мероприятия аргентинец пошел на концерт рок-группы Coldplay в Барселоне.

    Месси заметили на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в компании Сеска Фабрегаса.

    • Нападающий покинет «ПСЖ» по окончании сезона.
    • Он провел 2 года в парижском клубе.
    • Месси может вернуться в «Барселону» или принять щедрое предложение из Саудовской Аравии.

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    Источник: твиттер журналиста Relevo Тони Хуанмарти

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