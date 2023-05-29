Месси проигнорировал церемонию награждения по итогам сезона Лиги 1, отправившись на концерт в Барселону

Лионель Месси не стал посещать церемонию, на которой вручались индивидуальные награды по итогам сезона Лиги 1.
Форвард «ПСЖ» попал в символическую сборную, а также был номинирован на звание лучшего игрока чемпионата Франции.
Вместо торжественного мероприятия аргентинец пошел на концерт рок-группы Coldplay в Барселоне.
Месси заметили на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в компании Сеска Фабрегаса.
- Нападающий покинет «ПСЖ» по окончании сезона.
- Он провел 2 года в парижском клубе.
- Месси может вернуться в «Барселону» или принять щедрое предложение из Саудовской Аравии.
Источник: твиттер журналиста Relevo Тони Хуанмарти