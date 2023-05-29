Месси проигнорировал церемонию награждения по итогам сезона Лиги 1, отправившись на концерт в Барселону

Лионель Месси не стал посещать церемонию, на которой вручались индивидуальные награды по итогам сезона Лиги 1.

Форвард «ПСЖ» попал в символическую сборную, а также был номинирован на звание лучшего игрока чемпионата Франции.

Вместо торжественного мероприятия аргентинец пошел на концерт рок-группы Coldplay в Барселоне.

Месси заметили на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в компании Сеска Фабрегаса.