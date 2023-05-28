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    В «Динамо» ответили, возможно ли возвращение Шварца

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин не стал исключать, что в клуб вернется главный тренер Сандро Шварц.

    «Сохраняем ли мы контакт со Шварцем? Мы общаемся, иногда поздравляем друг друга с праздниками.

    Входит ли он в шорт-лист на позицию нового тренера? Уже ответил на этот вопрос, что тренер появится после последнего туров и до сборов.

    Возможно ли теоретически возвращение Шварца в «Динамо» в обозримом будущем? Теоретически возможно», – сказал Гафин.

    • Шварц был в «Динамо» в 2020-2022 годах.
    • Год назад немец ушел в «Герту», которая по итогам этого сезона вылетела из Бундеслиги.
    • «Динамо» 2 недели назад уволило Славишу Йокановича.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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