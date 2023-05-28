В «Динамо» ответили, возможно ли возвращение Шварца

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин не стал исключать, что в клуб вернется главный тренер Сандро Шварц.

«Сохраняем ли мы контакт со Шварцем? Мы общаемся, иногда поздравляем друг друга с праздниками.

Входит ли он в шорт-лист на позицию нового тренера? Уже ответил на этот вопрос, что тренер появится после последнего туров и до сборов.

Возможно ли теоретически возвращение Шварца в «Динамо» в обозримом будущем? Теоретически возможно», – сказал Гафин.