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    • «Челси» готов заплатить 150 миллионов за Винисиуса – бразилец не против покинуть Испанию из-за расизма

    «Челси» готов заплатить 150 миллионов за Винисиуса – бразилец не против покинуть Испанию из-за расизма

    Окружение нападающего «Реала» Винисиуса дало понять, что футболист не против покинуть Испанию. Ему не нравятся проявления расизма на стадионах.

    Новым клубом бразильца может стать «Челси», который готов купить Винисиуса за 150 миллионов евро, пишет каталонское издание El Nacional.

    В случае осуществления трансфера он станет рекордной продажей «Реала». Сейчас самый дорогой трансфер мадридцев на выход – Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018 году за 100 миллионов евро.

    • В последнем своем матче в Примере Винисиус получил красную карточку (против «Валенсии»).
    • В том матче трибуны позволили себе расистские проявления в адрес игрока.
    • 22-летний Винисиус в Мадриде с 2018 года.

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    Источник: El Nacional

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    Сегодня, 11:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3041

      Play 13 минут назад

      Винисиус огромный талант, но у него явно психологические проблемы, тут даже не в расизме дело. Очень сомневаюсь, что он станет суперзвездой на долгие годы, скорее будет второй Марио Балотелли.

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      Рейтинг: +7982

      Томик 59 минут назад

      То есть это в Испании расизм? Нас обманывали? Ау, Смертин...

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      Рейтинг: +14529

      Skull_Boy 1 час назад

      Беги беги momo и если ты в Испании сломался, то в Англии тебе точно пиз_дец, а особенно там ОЧЕНЬ любят симулянтов

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      Рейтинг: +12527

      DeStar 1 час назад

      не, отвалите.

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