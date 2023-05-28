«Челси» готов заплатить 150 миллионов за Винисиуса – бразилец не против покинуть Испанию из-за расизма

Окружение нападающего «Реала» Винисиуса дало понять, что футболист не против покинуть Испанию. Ему не нравятся проявления расизма на стадионах.

Новым клубом бразильца может стать «Челси», который готов купить Винисиуса за 150 миллионов евро, пишет каталонское издание El Nacional.

В случае осуществления трансфера он станет рекордной продажей «Реала». Сейчас самый дорогой трансфер мадридцев на выход – Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018 году за 100 миллионов евро.