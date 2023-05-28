В РФС рассказали о создании отечественного мяча из «продуктов вторичной переработки»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что в России создан собственный футбольный мяч.

– Новый мяч – проект компании «Сибур». Это социально-ответственная компания и им очень нравится спорт. Они ранее для Единой лиги ВТБ уже сделали баскетбольный мяч – экологический.

– Что это значит?

– Он делается из продуктов вторичной переработки, то есть из переработанного пластика. Баскетбольной лиге мяч понравился. И «Сибур» с российской компанией Jogel создали аналогичный экологический футбольный мяч.

– Какова роль РФС в этом проекте?

– Мы выступили в роли консультантов. Мяч уже прошел сертификацию FIFA Pro и Ростестом. Это продукт российский, но у него несколько точек сборки. Этими мячами уже играли некоторые команды РПЛ на сборах зимой.

– Этот мяч может стать официальным в РПЛ?

– Это вопрос к РПЛ. Официальный мяч – это коммерческий статус, вопрос переговоров коллег. Важно что страна, бизнес обращают на это внимание и производят собственную продукцию высокого качества.