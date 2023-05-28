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  • В РФС рассказали о создании отечественного мяча из «продуктов вторичной переработки»

В РФС рассказали о создании отечественного мяча из «продуктов вторичной переработки»

28 мая 2023, 08:45
6

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что в России создан собственный футбольный мяч.

– Новый мяч – проект компании «Сибур». Это социально-ответственная компания и им очень нравится спорт. Они ранее для Единой лиги ВТБ уже сделали баскетбольный мяч – экологический.

– Что это значит?

– Он делается из продуктов вторичной переработки, то есть из переработанного пластика. Баскетбольной лиге мяч понравился. И «Сибур» с российской компанией Jogel создали аналогичный экологический футбольный мяч.

– Какова роль РФС в этом проекте?

– Мы выступили в роли консультантов. Мяч уже прошел сертификацию FIFA Pro и Ростестом. Это продукт российский, но у него несколько точек сборки. Этими мячами уже играли некоторые команды РПЛ на сборах зимой.

– Этот мяч может стать официальным в РПЛ?

– Это вопрос к РПЛ. Официальный мяч – это коммерческий статус, вопрос переговоров коллег. Важно что страна, бизнес обращают на это внимание и производят собственную продукцию высокого качества.

  • РПЛ еще не определилась с мячом на новый сезон.
  • Он стартует в июле.
  • Этот сезон РПЛ завершится 3 июня.

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (6)
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R_a_i_n
1685255693
Продукт Российский, но у него несколько точек сборки. Это как понять? Мяч на трёх фабриках производится что-ли?
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Каратель помойников
1685270983
смотря сколько занесут барыгам в рпл,могут и не принять мячик
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witalik
1685273631
ГОВНОМЯЧ!!! Это эпично, символично, круто!!! Полагаю новый бренд: РПЛ - ГОВНОМЯЧ!
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