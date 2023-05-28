Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В РФС рассказали о создании отечественного мяча из «продуктов вторичной переработки»

    В РФС рассказали о создании отечественного мяча из «продуктов вторичной переработки»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что в России создан собственный футбольный мяч.

    – Новый мяч – проект компании «Сибур». Это социально-ответственная компания и им очень нравится спорт. Они ранее для Единой лиги ВТБ уже сделали баскетбольный мяч – экологический.

    – Что это значит?

    – Он делается из продуктов вторичной переработки, то есть из переработанного пластика. Баскетбольной лиге мяч понравился. И «Сибур» с российской компанией Jogel создали аналогичный экологический футбольный мяч.

    – Какова роль РФС в этом проекте?

    – Мы выступили в роли консультантов. Мяч уже прошел сертификацию FIFA Pro и Ростестом. Это продукт российский, но у него несколько точек сборки. Этими мячами уже играли некоторые команды РПЛ на сборах зимой.

    – Этот мяч может стать официальным в РПЛ?

    – Это вопрос к РПЛ. Официальный мяч – это коммерческий статус, вопрос переговоров коллег. Важно что страна, бизнес обращают на это внимание и производят собственную продукцию высокого качества.

    • РПЛ еще не определилась с мячом на новый сезон.
    • Он стартует в июле.
    • Этот сезон РПЛ завершится 3 июня.

    Новости по теме
    Рамирес: «Думаю, покину «Краснодар» летом»
    ⚽ РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром», «Зенит» – с «Сочи» 1
    Журналист Алейшо дал отрицательную характеристику новичку «Зенита» Ду Кейросу 7
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 