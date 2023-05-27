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    • Канчельскис назвал виновного в вылете «Химок» и «Торпедо» из РПЛ

    Канчельскис назвал виновного в вылете «Химок» и «Торпедо» из РПЛ

    Андрей Канчельскис заявил, что Андрей Талалаев «похоронил» обе команды, напрямую вылетевшие из РПЛ в этом сезоне.

    «В «Химках» считают, что у них нет конкурентов в Первой лиге? Они много чего говорят. Посмотрим, как будет на деле. Это сложная и тяжелая лига. Ее нельзя недооценивать.

    Талалаеву придется справиться. Другого выбора нет. Он «похоронил» сначала «Торпедо», а потом и «Химки». Он обязан вернуться в РПЛ.

    Должен же этот человек наконец хоть что-то нормальное сделать!», – сказал Канчельскис.

    • Талалаев возглавлял «Торпедо» с 13 октября 2022 года по 22 марта 2023 года.
    • «Химки» его назначили 11 апреля.

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    Источник: Sport24

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