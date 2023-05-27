Канчельскис назвал виновного в вылете «Химок» и «Торпедо» из РПЛ

Андрей Канчельскис заявил, что Андрей Талалаев «похоронил» обе команды, напрямую вылетевшие из РПЛ в этом сезоне.

«В «Химках» считают, что у них нет конкурентов в Первой лиге? Они много чего говорят. Посмотрим, как будет на деле. Это сложная и тяжелая лига. Ее нельзя недооценивать.

Талалаеву придется справиться. Другого выбора нет. Он «похоронил» сначала «Торпедо», а потом и «Химки». Он обязан вернуться в РПЛ.

Должен же этот человек наконец хоть что-то нормальное сделать!», – сказал Канчельскис.