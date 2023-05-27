Анчелотти определился с новым форвардом для «Реала»

«Реал» собирается подписать центрального нападающего во время летнего трансферного окна.
При этом в мадридском клубе пока не определились, кем усилить атаку – недорогим игроком с прицелом на один сезон или форвардом с мировым именем.
Главный тренер Карло Анчелотти предпочитает второй вариант. Он считает идеальной «девяткой» для «Реала» Гарри Кейна.
- Кейн – капитан и лучший бомбардир в истории сборной Англии.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- 29-летним футболистом также интересуются «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
Источник: AS