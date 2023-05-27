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    Анчелотти определился с новым форвардом для «Реала»

    «Реал» собирается подписать центрального нападающего во время летнего трансферного окна.

    При этом в мадридском клубе пока не определились, кем усилить атаку – недорогим игроком с прицелом на один сезон или форвардом с мировым именем.

    Главный тренер Карло Анчелотти предпочитает второй вариант. Он считает идеальной «девяткой» для «Реала» Гарри Кейна.

    • Кейн – капитан и лучший бомбардир в истории сборной Англии.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • 29-летним футболистом также интересуются «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

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    Источник: AS

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    Сегодня, 09:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12527

      DeStar 54 минуты назад

      хз. слишком дорого плюс англичанин которые так редко заигрывают где-то кроме англии)
      лучше вон другого англичанина ,кто уже заиграл - белингема.
      хотя ЦН нужен. По 29 летний кейн. Если в первые 2 года не заиграет хорошо, то уже все "пропало" считай

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