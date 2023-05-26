Кавазашвили назвал лучшего форварда России

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил уровень мастерства форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«В России не было и не будет в ближайшее время такого нападающего, как Артем Дзюба. Сужу по схемам наших клубов: они играют без выдвинутого центрального форварда, а используют их по флангам или оттягивают назад. Артем всегда выжидает мяч, стоя в центре поля, не делает резких движений и реализовывает все свои моменты – большой молодец, прямо как хищник!

Артема нельзя сравнивать со Златаном Ибрагимовичем – вы можете вспомнить хоть один момент, когда он целенаправленно пытался нанести травму футболисту? Такого Артем никогда не делал. Момент с Самуэлем Жиго, когда у него порвались кресты? Дзюба бежал на большой скорости, он не мог остановиться тогда! Нельзя говорить, что он нанес травму специально! В любом случае, сравнивать футболистов друг с другом нельзя! Все игроки индивидуальны.

Если сборной России нужен нападающий, тренерский штаб обязан вызвать Дзюбу, потому что он это заслужил своей игрой. Он является лучшим форвардом в современной истории нашей страны. Я хочу, чтобы Артем вернулся в «Спартак», но руководство клуба об этом не думает почему-то», – сказал Кавазашвили.