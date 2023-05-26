Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кавазашвили назвал лучшего форварда России

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил уровень мастерства форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «В России не было и не будет в ближайшее время такого нападающего, как Артем Дзюба. Сужу по схемам наших клубов: они играют без выдвинутого центрального форварда, а используют их по флангам или оттягивают назад. Артем всегда выжидает мяч, стоя в центре поля, не делает резких движений и реализовывает все свои моменты – большой молодец, прямо как хищник!

    Артема нельзя сравнивать со Златаном Ибрагимовичем – вы можете вспомнить хоть один момент, когда он целенаправленно пытался нанести травму футболисту? Такого Артем никогда не делал. Момент с Самуэлем Жиго, когда у него порвались кресты? Дзюба бежал на большой скорости, он не мог остановиться тогда! Нельзя говорить, что он нанес травму специально! В любом случае, сравнивать футболистов друг с другом нельзя! Все игроки индивидуальны.

    Если сборной России нужен нападающий, тренерский штаб обязан вызвать Дзюбу, потому что он это заслужил своей игрой. Он является лучшим форвардом в современной истории нашей страны. Я хочу, чтобы Артем вернулся в «Спартак», но руководство клуба об этом не думает почему-то», – сказал Кавазашвили.

    • Дзюба накануне продлил контракт с «Локомотивом».
    • Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Дзюба – воспитанник «Спартака».

    Новости по теме
    «А чего с ним толкаться? Он слабенький»: Овечкин и Смолов обсудили Дзюбу 1
    Представитель Дзюбы ответил на обвинения члена совета директоров «Торпедо» 2
    В «Торпедо» рассказали, какую зарплату требовал Дзюба 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 