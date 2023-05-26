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Кавазашвили назвал лучшего форварда России

26 мая 2023, 21:26
6

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил уровень мастерства форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«В России не было и не будет в ближайшее время такого нападающего, как Артем Дзюба. Сужу по схемам наших клубов: они играют без выдвинутого центрального форварда, а используют их по флангам или оттягивают назад. Артем всегда выжидает мяч, стоя в центре поля, не делает резких движений и реализовывает все свои моменты – большой молодец, прямо как хищник!

Артема нельзя сравнивать со Златаном Ибрагимовичем – вы можете вспомнить хоть один момент, когда он целенаправленно пытался нанести травму футболисту? Такого Артем никогда не делал. Момент с Самуэлем Жиго, когда у него порвались кресты? Дзюба бежал на большой скорости, он не мог остановиться тогда! Нельзя говорить, что он нанес травму специально! В любом случае, сравнивать футболистов друг с другом нельзя! Все игроки индивидуальны.

Если сборной России нужен нападающий, тренерский штаб обязан вызвать Дзюбу, потому что он это заслужил своей игрой. Он является лучшим форвардом в современной истории нашей страны. Я хочу, чтобы Артем вернулся в «Спартак», но руководство клуба об этом не думает почему-то», – сказал Кавазашвили.

  • Дзюба накануне продлил контракт с «Локомотивом».
  • Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Кавазашвили Анзор
Комментарии (6)
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Вомбат
1685131316
Сразу видно, что Кавазашвили торпедовский, а не спартаковский. Красно-белый эксперт никогда такого не сказал бы.
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R_a_i_n
1685132799
Зюба статистически хорош, спору нет. Но пытаться сравнить его с Ибрагимовичем.
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jek718875
1685158754
Блекло-голубой уже не станет красно-белым
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SLADE2019
1685172348
Совсем тогда с нашим футболом худо, если такого, как Артемка даже скоро не будет. Старик прям приговор вынес.
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