CAS не считает дискриминацией отстранение российских клубов от еврокубков

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объяснил, почему не считает дискриминацией отстранение российских клубов от еврокубков.
«Обжалуемое решение было разумным и необходимым для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного проведения международных футбольных соревнований.
Решение УЕФА не нарушило принцип политического нейтралитета», – сказано в релизе суда.
- CAS рассматривал апелляцию российских клубов на решение УЕФА.
- УЕФА и ФИФА отстранили Россию после февраля 2022 года.
- Чемпионат России проходит в штатном режиме.
Источник: «Р-Спорт»