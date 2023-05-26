CAS не считает дискриминацией отстранение российских клубов от еврокубков

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объяснил, почему не считает дискриминацией отстранение российских клубов от еврокубков.

«Обжалуемое решение было разумным и необходимым для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного проведения международных футбольных соревнований.

Решение УЕФА не нарушило принцип политического нейтралитета», – сказано в релизе суда.