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  • CAS не считает дискриминацией отстранение российских клубов от еврокубков

CAS не считает дискриминацией отстранение российских клубов от еврокубков

26 мая 2023, 20:19
17

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объяснил, почему не считает дискриминацией отстранение российских клубов от еврокубков.

«Обжалуемое решение было разумным и необходимым для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного проведения международных футбольных соревнований.

Решение УЕФА не нарушило принцип политического нейтралитета», – сказано в релизе суда.

  • CAS рассматривал апелляцию российских клубов на решение УЕФА.
  • УЕФА и ФИФА отстранили Россию после февраля 2022 года.
  • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
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Эном айс
1685122331
Дискриминация сродни возмездию, возмездие может и обоснованное , но меленькое и трусливое..
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Artemka444
1685123682
Что за басни!!!
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BRAZILES
1685125981
проведение матчей? а у хохлов --безопасное? чертилы ***********
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derrik2000
1685128172
Ну, вот. Теперь все предельно ясно. Точнее, предельно ясно было уже сразу при решении об отстранении, а сейчас так... лакировочка... А г. о. н. д. о. н. ы из РФС все просЮт подождать с решением о переходе в Азию... В прочем, У НАС везде такОЕ в креслах заседает. Это на словах "патриотизм" и "уйдём от зависимости от западных партнеров". А на деле как всегда-" ГОЛОСУЕМ ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ! " (((
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neveldomha
1685128782
То есть на матчи Ролан Горос во время матчей российских теннисистов всем злителям выдают бронежилеты и аптечки)))). Воистину CAS лживые твари.
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Вомбат
1685130809
Правильно. Теннисистов наших, правда, не отстранили. Но только потому что у них есть ракетка. Фехтовальщиков тоже, ведь у них есть рапира или *****. А чем бедным российским футболистам отбиваться, если на них нападут разгневанные украинские беженцы? Мячами заслоняться?
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Oldtrafford83
1685164418
ахахахахахахахаха
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BAIv
1685187092
это чья организация, независимого у нас ничего нет.
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