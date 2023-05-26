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    • CAS не считает дискриминацией отстранение российских клубов от еврокубков

    CAS не считает дискриминацией отстранение российских клубов от еврокубков

    Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объяснил, почему не считает дискриминацией отстранение российских клубов от еврокубков.

    «Обжалуемое решение было разумным и необходимым для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного проведения международных футбольных соревнований.

    Решение УЕФА не нарушило принцип политического нейтралитета», – сказано в релизе суда.

    • CAS рассматривал апелляцию российских клубов на решение УЕФА.
    • УЕФА и ФИФА отстранили Россию после февраля 2022 года.
    • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 20:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5105

      neveldomha 2 минуты назад

      То есть на матчи Ролан Горос во время матчей российских теннисистов всем злителям выдают бронежилеты и аптечки)))). Воистину CAS лживые твари.

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      Рейтинг: +21449

      derrik2000 12 минут назад

      Ну, вот. Теперь все предельно ясно. Точнее, предельно ясно было уже сразу при решении об отстранении, а сейчас так... лакировочка... А г. о. н. д. о. н. ы из РФС все просЮт подождать с решением о переходе в Азию... В прочем, У НАС везде такОЕ в креслах заседает. Это на словах "патриотизм" и "уйдём от зависимости от западных партнеров". А на деле как всегда-" ГОЛОСУЕМ ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ! " (((

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      Рейтинг: +68

      vaisboston > derrik2000 8 минут назад

      Это на словах "патриотизм" и "уйдём от зависимости от запдных партнеров"===
      Ждем твоей критики про СВО.

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      Рейтинг: +21449

      derrik2000 > derrik2000 1 минуту назад

      Х. О. Хляра, згинь в "Кыйув"! А то ща Калибры прилетят и прямо на твою хазу.)))

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      Рейтинг: +371

      BRAZILES 48 минут назад

      проведение матчей? а у хохлов --безопасное? чертилы ***********

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      Рейтинг: +1873

      Artemka444 1 час назад

      Что за басни!!!

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      Рейтинг: +4450

      Эном айс 1 час назад

      Дискриминация сродни возмездию, возмездие может и обоснованное , но меленькое и трусливое..

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      Рейтинг: +68

      vaisboston > Эном айс 1 час назад

      решение было разумным и необходимым для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного проведения международных футбольных соревнований.

      0
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