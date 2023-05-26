Уткин высмеял слова гендиректора «Зенита» о конкурентоспособности в Лиге чемпионов

Василий Уткин отреагировал на резонансное заявление генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
Медведев сказал: «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиге чемпионов».
«Вот ведь как хорошо не играть в этой ЛЧ. Команда сразу начинает прогрессировать. И отлично получается, когда на глазок-то!
Только зачем себя сдерживать? «Серьезная конкуренция»... Надо сразу говорить – да сегодняшний «Зенит» мог бы и в полуфинале сыграть! Нет сомнений.
У меня тоже, кстати, нет никаких сомнений. Никакейших. В том, что можно об этом совершенно свободно рассуждать», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
- «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов трижды в истории – в сезонах 2011/2012, 2013/2014 и 2015/2016.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина