Уткин высмеял слова гендиректора «Зенита» о конкурентоспособности в Лиге чемпионов

Василий Уткин отреагировал на резонансное заявление генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Медведев сказал: «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиге чемпионов».

«Вот ведь как хорошо не играть в этой ЛЧ. Команда сразу начинает прогрессировать. И отлично получается, когда на глазок-то!

Только зачем себя сдерживать? «Серьезная конкуренция»... Надо сразу говорить – да сегодняшний «Зенит» мог бы и в полуфинале сыграть! Нет сомнений.

У меня тоже, кстати, нет никаких сомнений. Никакейших. В том, что можно об этом совершенно свободно рассуждать», – написал Уткин в своем телеграм-канале.