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    • Уткин высмеял слова гендиректора «Зенита» о конкурентоспособности в Лиге чемпионов

    Уткин высмеял слова гендиректора «Зенита» о конкурентоспособности в Лиге чемпионов

    Василий Уткин отреагировал на резонансное заявление генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

    Медведев сказал: «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиге чемпионов».

    «Вот ведь как хорошо не играть в этой ЛЧ. Команда сразу начинает прогрессировать. И отлично получается, когда на глазок-то!

    Только зачем себя сдерживать? «Серьезная конкуренция»... Надо сразу говорить – да сегодняшний «Зенит» мог бы и в полуфинале сыграть! Нет сомнений.

    У меня тоже, кстати, нет никаких сомнений. Никакейших. В том, что можно об этом совершенно свободно рассуждать», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
    • «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов трижды в истории – в сезонах 2011/2012, 2013/2014 и 2015/2016.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 18:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4434

      Эном айс 3 минуты назад

      "Вася Уткин? Кто такой?
      Скажем откровенно:
      Человек он сам собой
      Просто .ахкуенный

      При фамилии такой
      Вовсе неказистой,
      Кличка "Вася-геморрой"
      С ним сроднилась быстро." (с) почти

      Прошу прощения у Твардовского.(
      Достала эта распухшая камбала, не устающая переворачивать свой глаз в нужную сытную сторону.

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