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  • Уткин высмеял слова гендиректора «Зенита» о конкурентоспособности в Лиге чемпионов

Уткин высмеял слова гендиректора «Зенита» о конкурентоспособности в Лиге чемпионов

26 мая 2023, 18:57
6

Василий Уткин отреагировал на резонансное заявление генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Медведев сказал: «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиге чемпионов».

«Вот ведь как хорошо не играть в этой ЛЧ. Команда сразу начинает прогрессировать. И отлично получается, когда на глазок-то!

Только зачем себя сдерживать? «Серьезная конкуренция»... Надо сразу говорить – да сегодняшний «Зенит» мог бы и в полуфинале сыграть! Нет сомнений.

У меня тоже, кстати, нет никаких сомнений. Никакейших. В том, что можно об этом совершенно свободно рассуждать», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
  • «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов трижды в истории – в сезонах 2011/2012, 2013/2014 и 2015/2016.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Уткин Василий Медведев Александр
Комментарии (6)
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Эном айс
1685118062
"Вася Уткин? Кто такой? Скажем откровенно: Человек он сам собой Просто .ахкуенный При фамилии такой Вовсе неказистой, Кличка "Вася-геморрой" С ним сроднилась быстро." (с) почти Прошу прощения у Твардовского.( Достала эта распухшая камбала, не устающая переворачивать свой глаз в нужную сытную сторону.
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neveldomha
1685122658
А что ещё может УВася. Он каждый день ничего кроме хавна не создаёт. Потому и судит обо всем с высоты созданной им шедевральной кучей.
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шахта Заполярная
1685123899
Василий. Сейчас блохастые набегут и ты много нового о себе узнаешь. Как ты посмел Василий, на святое перо поднял, еще бы пару дней и блохастики в финал вышли, а ты все испортил.
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Вомбат
1685131013
Почему в полуфинале-то? Надо говорить так - да если бы нас не отстранили, Зенит бы выиграл ЛЧ, а сборная взяла бы кубок мира.
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Алекс636363
1685719519
Возможные матчи Зенита с Севильей, если бы он дошел до группы (на самом деле не дойдет, обрежется на кипре, словаках или на венграх): дома 0-3, в гостях 0-4. А про другие клубы даже страшно подумать. Ну, может, какую-нибудь Влажню Шкодру или Силекс и одолели бы.
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